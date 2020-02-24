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Новости строительного сектора, ЖКХ, социальной сферы недвижимости, дачного хозяйства и социальной сферы. Злободневные темы и острые проблемы общества.

Ремонт квартиры

Улучшение жилого пространства квартиры и придание ему атмосферы уюта, невозможно без проведения ряда операций, поэтому мы собрали только лучшие рекомендации для вас.

Загородное строительство

Если вы собрались заняться ремонтом собственного дома, или же индивидуальным строительством, то эта категория имеет в себе огромное количество статьей, которые обязательно ответят на все ваши вопросы.

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Что касается быта дома — а это и помощь с садом и огородом, ремонтом, приобретением бытовой техники, взаимоотношения в семье и решение домашних проблем, все это и не только мы специально собрали для вас.

Дом / Дача

Какие огородные культуры стоит сажать на своих грядках? Как правильно усвоить свой частный участок? и многие другие вопросы подробно разобраны специально для вас.

Полезные советы

Есть такие вещи о которых постоянно забывают во время ремонта. Эти ошибки оборачиваются разочарованием или становятся причиной нового пере-ремонта, наши советы помогут вам избежать этой проблемы.

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О проекте: domstrousam.ru

  • Ремонт своими руками — это не так сложно, как кажется

Ремонт в квартире, или строительство дома (дачи, бани) своими руками, всегда ответственная и непростая работа. Ведь нужно продумать дизайн, выбрать необходимые материалы, прикинуть временные и финансовые затраты, спланировать интерьер и т.д. Определенно, что все это требует определенного плана действий. Иначе, ремонт квартиры своими руками может затянуться на долгие месяцы, не говоря уже об индивидуальном строительстве собственного дома!

Все строительные материалы необходимо разделить по группам или по комнатам. Продумайте то, что необходимо купить для ремонта ванной комнаты, туалета, спальни, зала, кухни и гостиной. Покупать стройматериалы можно как единовременно, так и по мере надобности. Тут все зависит от вашего финансового положения. Также, покупка материалов имеет зависимость и от того, как проводиться ремонт – поочередно или же сразу в нескольких комнатах. Но если Вы решились построит собственный дом или просто дачу, то тут будет все намного сложнее. Вам потребуется выбрать участок под строительство, выработать множество документов, сделать сам проект дома (дачи, бани) и так далее.

Наш проект создан с целью помочь тем людям, которые собираются заняться ремонтом самостоятельно, ми даем только дельные советы.