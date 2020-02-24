Категории
- Бытовые вопросы (664)
- Банки / Финансы (21)
- Дом / Дача (109)
- Еда (51)
- Животные (35)
- Здоровье (179)
- Паразиты / Насекомые (21)
- Полезные советы (127)
- Рукоделия (6)
- Сад / Огород (125)
- Загород / Стройка (202)
- Вентиляция (4)
- Канализация (15)
- Крыша (13)
- Ландшафт (7)
- Металлопрокат (46)
- Разное (46)
- Ремонтные работы (8)
- Строительные работы (18)
- Стройматериалы (44)
- Фундамент (14)
- Квартира / Ремонт (317)
- Двери (16)
- Интерьер (54)
- Окна (21)
- Пол (60)
- Потолок (60)
- Сантехника (19)
- Советы по ремонту (81)
- Стены (37)
- Электрика (17)
- Новости (451)
Популярные статьи
Свежие статьи
Новости
ЖКХ
В России предлагают заморозить тарифы на газ и электричествоКомментарии: 0Предложение о том, чтобы заморозить тарифы на газ и …
Москвичам не будут отключать ЖКХ за неуплату до конца 2020 годаКомментарии: 0Ситуация с короновирусной пандемией требует от российских властей своевременных …
Индексация тарифов ЖКХ под вопросомКомментарии: 0Российские чиновники ежегодно утверждают порядок проведения индексации социальных выплат, …
Тарифы ЖКХ в России расти не будут — правительствоКомментарии: 0У правительства нет планов по увеличению тарифных ставок в …
Общество
В России понятие «самоизоляция» может быть законодательно закрепленоКомментарии: 0По мнению сенаторов, ситуация, которая складывается в связи с …
Россияне рассказали, чего именно им не хватает на самоизоляцииКомментарии: 0Нехватка живого общения — одна из основных причин возникновения …
Совфед предложил расширить ответственность за шум по ночамКомментарии: 0В Совете Федерации обеспокоены ночным спокойствием россиян, поэтому выступили …
Ученые назвали продукты, которые могут ускорить процесс старенияКомментарии: 0Не зря в народе популярна фраза «Мы – это …
Экономика
Инициатива Минтруда о досрочном выходе на пенсию раскритикованаКомментарии: 0Как сообщали недавно разные «СМИ», Минтруда выдвинуло инициативу, в …
Рынок ипотечного жилья в России теряет востребованностьКомментарии: 0По данным Ассоциации банков России (АБР), повышение спроса на …
Самозанятым россиянам вернут налоги, уплаченные в 2019 годуКомментарии: 0Власти пообещали вернуть самозанятым россиянам налог на доход, уплаченный …
Эксперт рассказал, как россиянам сохранить сбереженияКомментарии: 0Финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич считает, что …
О проекте: domstrousam.ru
- Ремонт своими руками — это не так сложно, как кажется
Ремонт в квартире, или строительство дома (дачи, бани) своими руками, всегда ответственная и непростая работа. Ведь нужно продумать дизайн, выбрать необходимые материалы, прикинуть временные и финансовые затраты, спланировать интерьер и т.д. Определенно, что все это требует определенного плана действий. Иначе, ремонт квартиры своими руками может затянуться на долгие месяцы, не говоря уже об индивидуальном строительстве собственного дома!
Все строительные материалы необходимо разделить по группам или по комнатам. Продумайте то, что необходимо купить для ремонта ванной комнаты, туалета, спальни, зала, кухни и гостиной. Покупать стройматериалы можно как единовременно, так и по мере надобности. Тут все зависит от вашего финансового положения. Также, покупка материалов имеет зависимость и от того, как проводиться ремонт – поочередно или же сразу в нескольких комнатах. Но если Вы решились построит собственный дом или просто дачу, то тут будет все намного сложнее. Вам потребуется выбрать участок под строительство, выработать множество документов, сделать сам проект дома (дачи, бани) и так далее.
Наш проект создан с целью помочь тем людям, которые собираются заняться ремонтом самостоятельно, ми даем только дельные советы.