📝 Важно! Таких понятий, как прописаться или выписаться из квартиры уже не существует. Прописка в России не существует 28 лет, с 01.10.1991 года. Сегодня во всех документах используют понятия как — регистрация по месту жительства или снятие с регистрации. Чтобы читателям было проще и понятней, используются данные термины.

По закону у каждого гражданина должна быть постоянная или временная прописка. Конституция закрепляет право на свободное перемещение по России. И нередки ситуации, когда человек зарегистрирован в квартире или доме, но не проживает в нем, соответственно не пользуется квадратными метрами, коммунальными услугами и не оплачивает их. Иногда это не волнует собственника жилого объекта и самого гражданина, живущего по другому адресу. Но бывает, что возникает необходимость доказать факт непроживания. Делать все нужно по закону РФ.

Кому может потребоваться доказать факт непроживания по месту регистрации?

Ситуаций, когда надо доказать факт непроживания человека на территории квартиры, в которой есть прописка, немало. Это может потребоваться как собственнику жилого помещения, так и тому, кто не живет по месту регистрации.

Причины необходимости доказательства факта непроживания человека для собственника жилплощади:

Нужно сократить коммунальные расходы. Плата за услуги ЖКХ рассчитывается на всех зарегистрированных и проживающих в квартире граждан. Соответственно, чем больше прописано и живет человек на территории помещении, тем дороже обойдется коммуналка. Доказав факт отсутствия одного из жильцов долгое время, получится снизить финансовую нагрузку. Хочется получить субсидию, чтобы меньше платить за коммуналку. Решение о субсидировании принимается с учетом уровня доходов людей, прописанных и живущих в квартире. Соответственно, доказав факт непроживания жильца, выше шанс получить помощь от государства. Необходимо освободить квартиру от зарегистрированных лиц. Обычно это требуется при выставлении жилплощади на продажу. Хочется предупредить появление существенных обременений. По закону гражданин вправе прописать в квартире, в которой зарегистрирован, своего ребенка, который не достиг совершеннолетия. Выписать потом нового жильца будет сложно. Ребенка нельзя снимать с учета до тех пор, пока для него не будет найдено подходящее место проживания. Это создает лишние проблемы при продаже, дарении квартиры.

Потребоваться доказать факт непроживания может и самому гражданину, сменившему место жительства. Среди основных причин – снижение финансовой нагрузки. Надо избавиться от необходимости вносить платежи за капремонт, коммунальные услуги в квартире, в которой есть официальная прописка.

Потребоваться доказать факт непроживания по месту регистрации может и третьим лицам. Например, гражданин арендует квартиру на незаконной основе. Арендодатель хочет выселить его в принудительном порядке.

Как доказать, что человек не проживает по месту прописки по закону?

Есть разные законные способы доказать факт непроживания по адресу регистрации. В качестве доказательств могут выступать показания:

самого гражданина, который живет не по адресу регистрации; собственника жилплощади; соседей. Показания друзей и родственников. Другие доказательства, которые может затребовать суд в процессе рассмотрения дела.

Показания нужно задокументировать. В первом случае составляется заявление о непроживании тем, кто сменил место жительства. Пишется оно по образцу, который можно найти в сети интернет. Пример заявления о непроживании приведен ниже:

Если место проживания человека неизвестно, он не выходит на связь, тогда формируется акт участковыми, представителями жилищной организации, представителями суда. Право на оформление такого документа имеют соседи, арендодатель и сам собственник квартиры.

Заявление или акт подается в соответствующие государственные органы. В качестве дополнительных доказательств к нему прилагаются квитанции на оплату ЖКХ-услуг, в которых видно, что человек долгое время не вносит платежи, фотографии и видео отсутствия вещей и т.п.

Как составить акт о непроживании?

Прежде чем приступать к составлению акта, нужно ознакомиться с условиями, которые должны быть выполнены по закону. Во-первых, официально прописанный человек должен отсутствовать на жилплощади минимум полгода. Во-вторых, требуется подтверждение трех соседей. Поэтому надо заранее найти жильцов, которые готовы принять участие в оформлении акта. В-третьих, должна быть известна точная дата отъезда жильца.

Составляется акт при проверке факта непроживания человека на жилплощади в присутствии соседей, участкового, представителя ТСЖ или УК, собственника квартиры. Оформить его можно в печатном виде или написать от руки. Типового бланка нет. Но есть структура, которой рекомендуется придерживаться. В документе должна быть отражена следующая информация:

Место и дата формирования акта.

Состав комиссии. Должны быть указаны ФИО, должности, паспортные данные.

Дата и точное время проведения проверки.

ФИО человека, в отношении которого составляется акт.

Полный адрес места регистрации.

ФИО собственника проверяемой квартиры.

Дата, с которой гражданин не проживает в помещении.

Признаки, указывающие на то, что человек не проживает в квартире (отсутствие вещей, внесения платежей по коммуналке).

Выводы комиссии.

Подписи всех участников с фамилиями и инициалами.

Ниже приведен пример акта о непроживании человека по месту прописки:

Акт готовится в количестве человек, принявших участие в его составлении.

Куда обращаться с актом и прочими доказательствами?

Куда нести подготовленный акт о непроживании, зависит от вопроса, который нужно решить. Для принудительной выписки человека следует предоставить такой документ в суд. Он будет рассматриваться на заседании, на котором должны быть все члены комиссии, принимавшие участие в формировании акта, либо их представители на основании нотариальной доверенности.

Если оформляется субсидия, тогда акт о непроживании подается в местное управление соцзащиты. Если необходимо провести перерасчет платежей по ЖКХ услугам, снизить коммунальную нагрузку, тогда документ с доказательствами несут в паспортный стол или ЖЭК.

Чем может обернуться доказательство факта непроживания?

Доказав факт непроживания, собственник квартиры решает текущую проблему, вопрос. Например, сможет продать жилплощадь, снизить коммунальные платежи и т.п.

Что касается человека, проживающего по другому адресу, то у него могут возникнуть проблемы. По закону гражданин вправе иметь постоянную прописку, но не проживать по ней. При этом он должен иметь временную регистрацию, если время пребывания в другом регионе, городе составляет больше 90 дней. Этот момент указан в ФЗ №5242-1. За игнорирование данного требования человека могут оштрафовать.

Согласно статье 19.15.1 КоАП, размер денежного взыскания варьируется в пределах 2000-3000 рублей. Но величина санкции может быть и выше. Этот момент регулируют нормативные акты, которые принимаются на уровне городов и областей. Например, в Санкт-Петербурге и Москве штраф за отсутствие прописки может доходить до 5000 рублей.

Если же человек проживает в том же регионе, например, в квартире жены/мужа, в общежитии при учебном заведении, оформлять временную прописку ему не нужно. Соответственно, доказанный факт непроживания по адресу регистрации для него санкциями не обернется.

Таким образом, существуют разные ситуации, при которых может потребоваться доказать факт непроживания человека по адресу регистрации. Для этого готовят доказательства и составляют акт или заявление, которое потом подают в соответствующие органы.