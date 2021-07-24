📝 Важно! Таких понятий, как прописаться или выписаться из квартиры уже не существует. Прописка в России не существует 28 лет, с 01.10.1991 года. Сегодня во всех документах используют понятия как — регистрация по месту жительства или снятие с регистрации. Чтобы читателям было проще и понятней, используются данные термины.

По закону у каждого человека, временно пребывающего или постоянного проживающего на территории России, должна быть прописка. Встать на регистрационный учет важно в установленный срок. Но ситуации бывают разные. Иногда оформить регистрацию не выходит из-за того, что просто негде прописаться. В подобных случаях нужно знать, что делать.

Понятие прописки

В законодательстве России нет термина прописка. Его употребляют неофициально. В законах и документах применяется термин регистрация. Это уведомление миграционной службы о месте пребывания или проживания. Прописка бывает временная и постоянная.

Временную обычно оформляют арендаторы жилья, студенты, люди, которые приехали в другой город по командировке. Она дает возможность пользоваться социальными услугами и прочие привилегии. Проживание без прописки карается штрафом. Правоохранительные органы руководствуются статьей 19.15.1 КоАП. Размер санкции варьируется от 2000 до 5000 рублей в зависимости от региона. Причем карается не только тот, кто живет без прописки, а и тот, кто приютил у себя нарушителя закона.

Где можно прописаться?

Далеко не каждое помещение подходит для регистрации в нем. Это и создает сложности с пропиской. Помещение должно быть признано жилым. К подобным объектам принадлежат следующие:

приюты;

квартиры в многоэтажных городских домах;

общежития;

частные жилые дома;

гостиницы;

дома престарелых;

интернаты.

Несмотря на большой выбор мест, где можно прописаться, часто возникают проблемы с регистрацией.

Распространенные проблемы с пропиской

Бывают случаи, когда прописаться некуда. Подобные ситуации возникают по следующим причинам:

Затянулся процесс покупки квартиры или дома, оформления прав на недвижимость.

Произошел вынужденный переезд в другой город, в котором нет родственников и знакомых.

Была продана квартира с целью вложения в строительство дома по соглашению ДДУ. Человек продает старое помещение, выписывается из него. Нового дома еще нет. Поэтому прописаться негде. Регистрация в новой недвижимости допустима лишь после сдачи ее в эксплуатацию застройщиком.

Собственник квартиры принял решение ее продать, выписал всех зарегистрированных в ней людей. В подобном случае владелец имущества не обязан предоставлять ранее прописанным жильцам новое помещение. Соответственно люди выписываются «в никуда».

Имущество было конфисковано за долги. Это частая ситуация при покупке недвижимого имущества в кредит.

Человека выписали принудительно за нарушение правил пользования общей жилой территорией. Решение принимает суд. Основания для принудительного выселения должны быть вескими.

Во всех подобных случаях приходится оперативно искать вариант для прописки. Часто сложно уложиться в недельный срок. Поэтому возникает вопрос, как быть дальше.

Что делать, если нет прописки и некуда прописаться?

Без постоянной прописки нельзя жить дольше недели по закону РФ. Если нет возможности приобрести квартиру, дом, нет места, где можно зарегистрироваться на постоянной основе, тогда необходимо позаботиться об оформлении временной прописки. На подобную регистрацию дается 90 дней.

Например, можно зарегистрироваться в гостинице или общежитии, арендованном помещении. Любое помещение, в соответствии с Законом от 25.06.1993 № 5342-1 может стать местом, где разрешено зарегистрироваться. С поиском подобного жилья проблем обычно не возникает. Практически у всех есть родственники. У них можно временно прописаться. Далее, после приобретения личной квартиры, можно будет прописаться в ней на постоянной основе.

Если сроки регистрации были пропущены, тогда придется платить штраф. После его уплаты нужно активно заняться поиском жилья. Иначе будет применена санкция повторно.

Если снятие с регистрационного учета произошло не по своей воле, тогда надо понимать, что не всех и не всегда могут выписывать в никуда. По закону собственник квартиры или дома не имеет права лишать прописки:

Близкого родственника. Он должен самостоятельно найти новое место для прописки либо же попросить собственника жилья предоставить вариант для переселения. К близким родственникам по статье 31 ЖК России принадлежат дети, супруги и родители.

Человека, у которого сохранились определенные права на проживание в квартире при приватизации. К примеру, в помещении жила большая семья. Родственники отказались от приватизации в пользу определенного человека. Последний не может выписать своих членов семьи, если у них не будет места для регистрации.

Несовершеннолетнего ребенка. В никуда лиц младше 16-18 лет не выселяют. Им должно быть предоставлено жилье, условия которого будут не хуже.

В подобных случаях нужно обратиться в суд для защиты личных прав. Будет установлено, что выселение произошло не по закону. Соответственно, собственник жилья обязан будет снова прописать на своей территории выселенного человека. Последнему не придется платить штраф. Можно добиться получения моральной компенсации.

Таким образом, бывают разные ситуации, при которых сложно уложиться в недельный термин оформления новой прописки. В подобных случаях, чаще всего, приходится платить штраф. Поэтому прежде чем сниматься с регистрационного учета, нужно найти помещение, в которое можно легко и быстро прописаться. Также есть ряд ситуаций, в которых можно избежать штрафной санкции. Они касаются нарушения прав. Подобные случаи рассматриваются в суде.