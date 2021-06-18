🏠 Чтобы передать квартиру другому владельцу, оформляют завещание или дарение. Оба способа являются безвозмездными, законными. Но имеют ряд существенных отличий. Поэтому часто возникает вопрос, лучше подарить или завещать жилье.

Дарение квартиры | Достоинства и Недостатки

Дарение квартиры – это сделка, по которой собственник добровольно и безвозмездно передает свое жилье другому гражданину. Существует дарение между супругами, близкими родственниками или посторонними лицами. Регламентируется данная процедура тридцать второй главой Гражданского Кодекса.

Порядок осуществления дарения квартиры:

Определиться с имуществом для дара. Выбрать получателя наследства. Получить согласие на принятие квартиры в качестве подарка. Подготовить комплект документов. Составить договор дарения (этот этап необязательный). Обратиться в МФЦ для осуществления регистрации.

Надо заметить, что, если договор дарения составляется у нотариуса, это значительно экономит время. Поскольку специалист лично передает все документы в Росреестр.

Плюсы дарственной:

Простота оформления. Достаточно лишь правильно составить договор и подать комплект документов на регистрацию. Нотариальное заверение требуется не всегда.

Возможно оформление дарственной с отсрочкой дара, с определенными условиями наступления подарка.

Необязательно составлять дарственную письменно. Допускается законом и устный вариант такой сделки.

Отсутствие ряда ограничений, мешающих при оформлении других договоров перехода прав на недвижимость.

Оперативность переоформления квартиры при условии, что стороны предоставили все необходимые документы.

Сразу после оформления дарственной жилье передается новому собственнику безвозмездно.

Минусы дарственной:

Если участники сделки не связаны родственными узами или являются дальними родственниками, тогда получателю недвижимого имущества придется платить налог величиной 13% от стоимости квартиры. Если жилье передается иностранному гражданину, тогда налог будет выше – 30%.

Даритель после оформления дарственной лишается прав на квартиру.

Даритель не может требовать прописать на подаренной территории третьих лиц.

Дарение квартиры с обременением возможно, но отличается сложностью.

Владелец помещения не получает никакой выгоды от дарения.

Договора дарения легко оспариваются в суде.

Завещание квартиры | Достоинства и Недостатки

Завещание квартиры – это отличный способ распорядиться своим жильем на случай смерти. Составляется такой документ нотариусом со слов наследодателя либо лично завещателем. В обязательном порядке оформляется в письменной форме. Удостоверяется нотариусом. Исключением являются случаи составления документа при наличии обстоятельств, угрожающих жизни наследодателя.

Завещание должно быть написано точно и четко. Не допускаются двусмысленные трактовки. Завещать можно любую квартиру, даже обремененную ипотекой, коммунальными долгами. Можно завещать жилье одному или нескольким людям. В последнем случае в документе указываются доли каждого.

Порядок завещания квартиры:

Проверить соответствие требованиям к наследодателям. Определиться с квартирой (если их две и больше). Выбрать того, кто получит наследство. Продумать содержание завещания. Составить завещание в двух экземплярах. Заверить документ у нотариуса.

Плюсы оформления завещания:

Простота составления. Завещание пишется в свободной форме.

Наследодатель вправе передать свою квартиру тому, кому хочет (даже не родственнику), не объясняя при этом своего решения.

Небольшие финансовые затраты.

Возможность выдвижения обязательных условий принятия наследства.

Завещание можно отменить, изменить. Для этого оформляется новый документ.

Владелец помещения после оформления завещания не утрачивает прав на имущество до самой смерти. Поэтому может распоряжаться им по личному усмотрению (жить в нем, сдавать в аренду и т.п).

Содержание завещания можно скрыть.

Оспорить завещание в суде сложно.

Минусы завещания:

Завещание могут составлять лишь полностью дееспособные и совершеннолетние граждане. Перечень ограничений устанавливает статья 1149 Гражданского кодекса.

Вступать в права наследования можно лишь спустя полгода после смерти наследодателя. Этот срок может быть больше в случае судебных разбирательств.

Нельзя составлять завещание по доверенности.

Собственник квартиры будет в течение всей жизни подвергаться давлению близких и родных, которые будут стремиться убедить его изменить содержание завещания.

Для получения наследства придется платить госпошлину независимо от наличия родственных связей с почившим.

Сравнение дарения и завещания квартиры

Чтобы было проще понять, что лучше, дарственная или завещание, следует сравнить две эти процедуры. Ниже в таблице приведено сравнение двух вариантов безвозмездной передачи квартиры по разным критериям.

Критерий сравнения Завещание Дарение Объект наследования можно указать имущество, которое появится в будущем только то имущество, которое имеется у владельца на момент дарения Возможность изменения решения содержание завещания меняется без уведомления наследника расторгнуть договор дарения не всегда можно и достаточно сложно Государственная пошлина, налоги нотариальное удостоверение завещания – 100 рублей, принятие наследства – 300 рублей, налог на полученную квартиру 0,3%, регистрация права владения — 2000 рублей нотариальное удостоверение сделки – 500 рублей, регистрация перехода прав – 2000 рублей, налог 13% от стоимости объекта (для дальних родственников) Сроки оформления договора один день, но в силу документ вступает после смерти завещателя около двух недель (подготовка комплекта документов и перерегистрация в Росреестре) Возможность передачи квартиры несовершеннолетнему все действия по вступлению в наследство несовершеннолетнего выполняют его законные представители (настоящие или приемные родители, родственники) ограничения отсутствуют Вероятность оспаривания низкая, если наследодатель оформлял завещание, будучи дееспособным высокая

Что лучше, завещание или дарение в 2021 году?

Однозначно сказать, что выгоднее, завещать или подарить квартиру, сложно. Для нынешнего собственника недвижимого имущества в плане простоты оформления лучше дарственная. Если же рассматривать вопрос со стороны защиты прав, тогда преимущество имеет завещание. Ведь при оформлении такого документа квартира остается в собственности наследодателя до его смерти.

Для будущего владельца квартиры, который не является родственником, в плане финансовых затрат лучше завещание, а по объему прав на недвижимость – договор дарения (так как распоряжаться подаренным помещением можно сразу).

Ниже приведен ряд ситуаций, при которых лучше оформлять завещание на квартиру:

Хочется перестраховаться и защитить себя. Например, если муж подарит своей жене квартиру, тогда она останется в ее владении после развода. Если же супруг напишет завещание, то после развода он не останется без крыши над головой.

Есть вероятность изменения решения по поводу передачи квартиры определенному человеку. Например, если потребуется продать недвижимое имущество либо появятся другие претенденты на квартиру.

Квартира передается дальнему родственнику или человеку, с которым не связывают родственные узы. При выборе завещания получатель сможет сэкономить деньги на оплате налога на недвижимое имущество.

Дарить квартиру целесообразно в следующих случаях:

Есть много претендентов на недвижимое имущество, но передать его хочется совершенно другому человеку.

Надо сэкономить бюджет родственников, которым передается жилье.

Хочется подарить квартиру дочери, внучке или внуку, сыну на свадьбу, защитив родного человека от необходимости деления недвижимого имущества при разводе. По закону подаренное жилье не считается совместно нажитым. Поэтому его не делят.

Таким образом, оба варианта безвозмездной передачи квартиры, дарственная и завещание, имеют свои особенности оформления, преимущества и недостатки. Способ выбирается с учетом конкретной ситуации. Поэтому однозначно сказать, что лучше, нельзя. Рекомендуется проконсультироваться с грамотным юристом. Это поможет определиться с вариантом передачи жилья и предупредит появление неприятных ситуаций в будущем.