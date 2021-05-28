🎧 Музыку любят многие. Но у всех свои предпочтения в плане ее стиля, направления. Есть те, которые слушают песни в наушниках. А есть любители включать их через колонки и громко. Важно помнить о том, что на территории страны действует закон о тишине. Он регламентирует временные рамки, в которые можно шуметь. И его необходимо соблюдать. Владельцам квартир городских многоэтажек полезно знать, до какого времени можно включать музыку.

Со скольки и до скольки можно слушать громко музыку в будние, выходные и праздники по закону РФ 2021 года?

Включать громко музыку согласно СанПину 2.1.2.2645-10 разрешается с 07:00-09:00 утра до 23:00 вечера. При этом надо соблюдать тишину с 13:00 до 15:00. Но все зависит от дня недели и региона России.

Ниже в таблице приведены часы, когда можно громко включать в квартире музыку в будние дни в разных городах России.

Название города, региона, области Со скольки часов утра можно включать музыку До скольки вечера можно слушать песни Москва с 07:00 до 23:00 Московская область с 08:00 до 21:00 Липецк с 06:00 до 23:00 Санкт-Петербург с 07:00 до 22:00 Челябинск с 06:00 до 22:00 Владимир с 06:00 до 23:00 Нижний Новгород с 08:00 до 22:00 Екатеринбург с 08:00 до 22:00 Краснодарский край с 07:00 до 23:00 Омск с 08:00 до 22:00 Свердловская область с 08:00 до 23:00 Самара с 08:00 до 22:00 Уфа с 07:00 до 23:00 Новосибирск с 08:00 до 20:00 Воронеж с 07:00 до 22:00

Ниже в таблице можно ознакомиться с разрешенным периодом времени прослушивания музыки через колонки в праздничные и выходные дни в разных городах РФ.

Название города, региона, области Со скольки часов утра можно включать музыку До скольки вечера можно слушать песни Москва с 09:00 до 23:00 Московская область с 10:00 до 22:00 Липецк с 09:00 до 23:00 Санкт-Петербург с 09:00 до 22:00 Челябинск с 09:00 до 22:00 Владимир с 09:00 до 23:00 Нижний Новгород с 09:00 до 22:00 Екатеринбург с 09:00 до 22:00 Краснодарский край с 09:00 до 23:00 Омск с 09:00 до 22:00 Свердловская область с 09:00 до 23:00 Самара с 09:00 до 21:00 Уфа с 09:00 до 23:00 Новосибирск с 09:00 до 20:00 Воронеж с 09:00 до 22:00

Празднование Нового года является исключением. В ночь на 1 января жильцы городских многоэтажек имеют право шуметь и после 11 вечера. Но в любом случае надо знать пределы и не включать музыку очень громко. Надо помнить, что уровень шума допускается лишь на уровне 30-40 дБ.

Почему нужно знать, как долго можно слушать музыку?

Эти знания важны как тем, кому нравится громко включать песни, так и тем, кто является соседом меломана. Первым это позволит избежать санкции, предусмотренной законом, а также предупредить ссоры с другими жильцами дома. Вторым знание своих прав поможет добиться справедливости и утихомирить громкого соседа.

Какими нормативными документами регулируется вопрос?

Существует ряд нормативных документов, которые регулируют вопрос громкости и времени прослушивания музыки. Во-первых, это ФЗ №52. Он был принят в конце марта 1999 г. Ни раз подвергался изменениям. Согласно ему, жилые многоквартирные дома должны подходить под санитарно-эпидемиологические требования, которые приведены в шестом разделе СанПиНа 2.1.2.2645-10.

На основании закона №52 создаются и утверждаются региональные нормативные акты. Поэтому в разных городах и областях периоды времени, в которые можно слушать музыку, отличаются.

Как наказывают за нарушение тишины?

За первое нарушение дается предупреждение. За повторную жалобу от соседей за громкое прослушивание музыки в запрещенное законом время придется заплатить штраф. Согласно статьи 6.4 КоАП, за нарушение санэпидемиологических норм жильцами многоквартирных домов положено денежное взыскание от 500 до 1000 рублей.

Но меры воздействия в разных городах и областях могут отличаться. Этот момент регулируется региональными актами. Например, в Москве размер штрафа за громко включенную музыку после 11 вечера составляет от 1000 до 2000 рублей. В других регионах сумма денежной санкции меньше. Например, в Томской области и Краснодарском крае она не превышает 1 тыс. рублей.

Что делать, если соседи громко слушают музыку в запрещенные законом часы?

Первое, что нужно сделать, это поговорить с нарушителем закона: попросить выключить музыку или слушать ее через наушники. Если сосед не реагирует на просьбы, придется обращаться в полицию. Жалобу можно передать в данную инстанцию лично либо письмом анонимно. В ней нужно подробно изложить суть и цель обращения. Также можно вызвать сотрудника полиции, чтобы он зафиксировал нарушение и поговорил с шумным соседом.

Если полиция бездействует, надо идти в прокуратуру. Для этого необходимо иметь доказательства того, что участковый не отреагировал на жалобу. Самой высокой инстанцией считается суд. Он позволяет решить проблему со злостными нарушителями закона. Но придется сформировать комплект доказательств: видеозаписи, аудиозаписи громкого поведения соседа, копии жалоб, листов-обращений в другие инстанции.

Таким образом, слушать громко музыку в квартире можно до 23:00 в будние, выходные и праздники но при уровне шума до 40 дБ. За игнорирование этих правил грозит штраф в тысячу рублей. Но это согласно федеральным нормам. В разных городах временные промежутки громкого прослушивания музыки отличаются. Их важно знать, иначе можно случайно нарушить закон.