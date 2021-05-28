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Закон РФ 2021: до скольки можно слушать 🎶 музыку в квартире?

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  1. Со скольки и до скольки можно слушать громко музыку в будние, выходные и праздники по закону РФ 2021 года?
  2. Почему нужно знать, как долго можно слушать музыку?
  3. Какими нормативными документами регулируется вопрос?
  4. Как наказывают за нарушение тишины?
  5. Что делать, если соседи громко слушают музыку в запрещенные законом часы?

Громко слушать музыку

🎧 Музыку любят многие. Но у всех свои предпочтения в плане ее стиля, направления. Есть те, которые слушают песни в наушниках. А есть любители включать их через колонки и громко. Важно помнить о том, что на территории страны действует закон о тишине. Он регламентирует временные рамки, в которые можно шуметь. И его необходимо соблюдать. Владельцам квартир городских многоэтажек полезно знать, до какого времени можно включать музыку.

Со скольки и до скольки можно слушать громко музыку в будние, выходные и праздники по закону РФ 2021 года?

Включать громко музыку согласно СанПину 2.1.2.2645-10 разрешается с 07:00-09:00 утра до 23:00 вечера. При этом надо соблюдать тишину с 13:00 до 15:00. Но все зависит от дня недели и региона России.

Ниже в таблице приведены часы, когда можно громко включать в квартире музыку в будние дни в разных городах России.

Название города, региона, областиСо скольки часов утра можно включать музыкуДо скольки вечера можно слушать песни
Москвас 07:00до 23:00
Московская областьс 08:00до 21:00
Липецкс 06:00до 23:00
Санкт-Петербургс 07:00до 22:00
Челябинскс 06:00до 22:00
Владимирс 06:00до 23:00
Нижний Новгородс 08:00до 22:00
Екатеринбургс 08:00до 22:00
Краснодарский крайс 07:00до 23:00
Омскс 08:00до 22:00
Свердловская областьс 08:00до 23:00
Самарас 08:00до 22:00
Уфас 07:00до 23:00
Новосибирскс 08:00до 20:00
Воронежс 07:00до 22:00

Ниже в таблице можно ознакомиться с разрешенным периодом времени прослушивания музыки через колонки в праздничные и выходные дни в разных городах РФ.

Название города, региона, областиСо скольки часов утра можно включать музыкуДо скольки вечера можно слушать песни
Москвас 09:00до 23:00
Московская областьс 10:00до 22:00
Липецкс 09:00до 23:00
Санкт-Петербургс 09:00до 22:00
Челябинскс 09:00до 22:00
Владимирс 09:00до 23:00
Нижний Новгородс 09:00до 22:00
Екатеринбургс 09:00до 22:00
Краснодарский крайс 09:00до 23:00
Омскс 09:00до 22:00
Свердловская областьс 09:00до 23:00
Самарас 09:00до 21:00
Уфас 09:00до 23:00
Новосибирскс 09:00до 20:00
Воронежс 09:00до 22:00

Празднование Нового года является исключением. В ночь на 1 января жильцы городских многоэтажек имеют право шуметь и после 11 вечера. Но в любом случае надо знать пределы и не включать музыку очень громко. Надо помнить, что уровень шума допускается лишь на уровне 30-40 дБ.

Почему нужно знать, как долго можно слушать музыку?

Эти знания важны как тем, кому нравится громко включать песни, так и тем, кто является соседом меломана. Первым это позволит избежать санкции, предусмотренной законом, а также предупредить ссоры с другими жильцами дома. Вторым знание своих прав поможет добиться справедливости и утихомирить громкого соседа.

Какими нормативными документами регулируется вопрос?

Существует ряд нормативных документов, которые регулируют вопрос громкости и времени прослушивания музыки. Во-первых, это ФЗ №52. Он был принят в конце марта 1999 г. Ни раз подвергался изменениям. Согласно ему, жилые многоквартирные дома должны подходить под санитарно-эпидемиологические требования, которые приведены в шестом разделе СанПиНа 2.1.2.2645-10.

На основании закона №52 создаются и утверждаются региональные нормативные акты. Поэтому в разных городах и областях периоды времени, в которые можно слушать музыку, отличаются.

Как наказывают за нарушение тишины?

За первое нарушение дается предупреждение. За повторную жалобу от соседей за громкое прослушивание музыки в запрещенное законом время придется заплатить штраф. Согласно статьи 6.4 КоАП, за нарушение санэпидемиологических норм жильцами многоквартирных домов положено денежное взыскание от 500 до 1000 рублей.

Но меры воздействия в разных городах и областях могут отличаться. Этот момент регулируется региональными актами. Например, в Москве размер штрафа за громко включенную музыку после 11 вечера составляет от 1000 до 2000 рублей. В других регионах сумма денежной санкции меньше. Например, в Томской области и Краснодарском крае она не превышает 1 тыс. рублей.

Что делать, если соседи громко слушают музыку в запрещенные законом часы?

Первое, что нужно сделать, это поговорить с нарушителем закона: попросить выключить музыку или слушать ее через наушники. Если сосед не реагирует на просьбы, придется обращаться в полицию. Жалобу можно передать в данную инстанцию лично либо письмом анонимно. В ней нужно подробно изложить суть и цель обращения. Также можно вызвать сотрудника полиции, чтобы он зафиксировал нарушение и поговорил с шумным соседом.

Если полиция бездействует, надо идти в прокуратуру. Для этого необходимо иметь доказательства того, что участковый не отреагировал на жалобу. Самой высокой инстанцией считается суд. Он позволяет решить проблему со злостными нарушителями закона. Но придется сформировать комплект доказательств: видеозаписи, аудиозаписи громкого поведения соседа, копии жалоб, листов-обращений в другие инстанции.

Таким образом, слушать громко музыку в квартире можно до 23:00 в будние, выходные и праздники но при уровне шума до 40 дБ. За игнорирование этих правил грозит штраф в тысячу рублей. Но это согласно федеральным нормам. В разных городах временные промежутки громкого прослушивания музыки отличаются. Их важно знать, иначе можно случайно нарушить закон.

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