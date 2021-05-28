- Со скольки и до скольки можно слушать громко музыку в будние, выходные и праздники по закону РФ 2021 года?
- Почему нужно знать, как долго можно слушать музыку?
- Какими нормативными документами регулируется вопрос?
- Как наказывают за нарушение тишины?
- Что делать, если соседи громко слушают музыку в запрещенные законом часы?
🎧 Музыку любят многие. Но у всех свои предпочтения в плане ее стиля, направления. Есть те, которые слушают песни в наушниках. А есть любители включать их через колонки и громко. Важно помнить о том, что на территории страны действует закон о тишине. Он регламентирует временные рамки, в которые можно шуметь. И его необходимо соблюдать. Владельцам квартир городских многоэтажек полезно знать, до какого времени можно включать музыку.
Со скольки и до скольки можно слушать громко музыку в будние, выходные и праздники по закону РФ 2021 года?
Включать громко музыку согласно СанПину 2.1.2.2645-10 разрешается с 07:00-09:00 утра до 23:00 вечера. При этом надо соблюдать тишину с 13:00 до 15:00. Но все зависит от дня недели и региона России.
Ниже в таблице приведены часы, когда можно громко включать в квартире музыку в будние дни в разных городах России.
|Название города, региона, области
|Со скольки часов утра можно включать музыку
|До скольки вечера можно слушать песни
|Москва
|с 07:00
|до 23:00
|Московская область
|с 08:00
|до 21:00
|Липецк
|с 06:00
|до 23:00
|Санкт-Петербург
|с 07:00
|до 22:00
|Челябинск
|с 06:00
|до 22:00
|Владимир
|с 06:00
|до 23:00
|Нижний Новгород
|с 08:00
|до 22:00
|Екатеринбург
|с 08:00
|до 22:00
|Краснодарский край
|с 07:00
|до 23:00
|Омск
|с 08:00
|до 22:00
|Свердловская область
|с 08:00
|до 23:00
|Самара
|с 08:00
|до 22:00
|Уфа
|с 07:00
|до 23:00
|Новосибирск
|с 08:00
|до 20:00
|Воронеж
|с 07:00
|до 22:00
Ниже в таблице можно ознакомиться с разрешенным периодом времени прослушивания музыки через колонки в праздничные и выходные дни в разных городах РФ.
|Название города, региона, области
|Со скольки часов утра можно включать музыку
|До скольки вечера можно слушать песни
|Москва
|с 09:00
|до 23:00
|Московская область
|с 10:00
|до 22:00
|Липецк
|с 09:00
|до 23:00
|Санкт-Петербург
|с 09:00
|до 22:00
|Челябинск
|с 09:00
|до 22:00
|Владимир
|с 09:00
|до 23:00
|Нижний Новгород
|с 09:00
|до 22:00
|Екатеринбург
|с 09:00
|до 22:00
|Краснодарский край
|с 09:00
|до 23:00
|Омск
|с 09:00
|до 22:00
|Свердловская область
|с 09:00
|до 23:00
|Самара
|с 09:00
|до 21:00
|Уфа
|с 09:00
|до 23:00
|Новосибирск
|с 09:00
|до 20:00
|Воронеж
|с 09:00
|до 22:00
Празднование Нового года является исключением. В ночь на 1 января жильцы городских многоэтажек имеют право шуметь и после 11 вечера. Но в любом случае надо знать пределы и не включать музыку очень громко. Надо помнить, что уровень шума допускается лишь на уровне 30-40 дБ.
Почему нужно знать, как долго можно слушать музыку?
Эти знания важны как тем, кому нравится громко включать песни, так и тем, кто является соседом меломана. Первым это позволит избежать санкции, предусмотренной законом, а также предупредить ссоры с другими жильцами дома. Вторым знание своих прав поможет добиться справедливости и утихомирить громкого соседа.
Какими нормативными документами регулируется вопрос?
Существует ряд нормативных документов, которые регулируют вопрос громкости и времени прослушивания музыки. Во-первых, это ФЗ №52. Он был принят в конце марта 1999 г. Ни раз подвергался изменениям. Согласно ему, жилые многоквартирные дома должны подходить под санитарно-эпидемиологические требования, которые приведены в шестом разделе СанПиНа 2.1.2.2645-10.
На основании закона №52 создаются и утверждаются региональные нормативные акты. Поэтому в разных городах и областях периоды времени, в которые можно слушать музыку, отличаются.
Как наказывают за нарушение тишины?
За первое нарушение дается предупреждение. За повторную жалобу от соседей за громкое прослушивание музыки в запрещенное законом время придется заплатить штраф. Согласно статьи 6.4 КоАП, за нарушение санэпидемиологических норм жильцами многоквартирных домов положено денежное взыскание от 500 до 1000 рублей.
Но меры воздействия в разных городах и областях могут отличаться. Этот момент регулируется региональными актами. Например, в Москве размер штрафа за громко включенную музыку после 11 вечера составляет от 1000 до 2000 рублей. В других регионах сумма денежной санкции меньше. Например, в Томской области и Краснодарском крае она не превышает 1 тыс. рублей.
Что делать, если соседи громко слушают музыку в запрещенные законом часы?
Первое, что нужно сделать, это поговорить с нарушителем закона: попросить выключить музыку или слушать ее через наушники. Если сосед не реагирует на просьбы, придется обращаться в полицию. Жалобу можно передать в данную инстанцию лично либо письмом анонимно. В ней нужно подробно изложить суть и цель обращения. Также можно вызвать сотрудника полиции, чтобы он зафиксировал нарушение и поговорил с шумным соседом.
Если полиция бездействует, надо идти в прокуратуру. Для этого необходимо иметь доказательства того, что участковый не отреагировал на жалобу. Самой высокой инстанцией считается суд. Он позволяет решить проблему со злостными нарушителями закона. Но придется сформировать комплект доказательств: видеозаписи, аудиозаписи громкого поведения соседа, копии жалоб, листов-обращений в другие инстанции.
Таким образом, слушать громко музыку в квартире можно до 23:00 в будние, выходные и праздники но при уровне шума до 40 дБ. За игнорирование этих правил грозит штраф в тысячу рублей. Но это согласно федеральным нормам. В разных городах временные промежутки громкого прослушивания музыки отличаются. Их важно знать, иначе можно случайно нарушить закон.