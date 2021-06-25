📑 Любые действия касательно застройки своего надела, сноса зданий или их перепланировки должны согласовываться с соответствующими органами. Это требуется для того, чтобы обеспечить безопасность собственникам надела, жилья и соблюдение законодательной базы. Оповещение властей делается путем подачи определенного пакета документов. И надо знать, какие бумаги в каких случаях нужны.

Причины сноса дома для постройки нового

Есть немало причин, по которым приходится сносить старую жилую постройку и возводить на ее месте новую. Среди основных из них стоит выделить такие:

Старое здание износилось и не подлежит ремонту. У каждого дома есть свой срок службы. Он зависит от надежности фундамента и качества строительных материалов.

Дом был разрушен из-за затопления, взрыва газа, урагана, пожара и его восстановление нецелесообразно в финансовом плане.

Хочется возвести новый жилой дом большей площади и с другой архитектурой.

Какие документы нужны, чтобы снести старый дом и построить новый?

Тем, кто планирует ликвидировать старую постройку и возвести новую на ее месте, полезно знать, какие документы для этого нужны. Это позволит минимизировать временные траты. Ведь некоторые справки придется заказывать. А это может занять определенное время. Поэтому запрос на такие документы надо подавать заранее. При этом стоит учитывать, что некоторые справки имеют свой срок годности. Также знание списка необходимых документов позволит получить быстрый положительный ответ и избежать проблем с местными властями.

Есть стандартный перечень документов, который надо подавать в местные органы в случае планирования сноса или постройки дома на земельном наделе. Но лучше уточнять полный список в администрации. Ведь некоторые местные власти могут просить предоставить дополнительные бумаги для принятия окончательного решения.

Какие документы нужны для сноса дома?

Перед тем, как снести старое жилое здание, нужно уведомить о своем желании местную администрацию и получить разрешение. Для этого готовится комплект бумаг и подается в Многофункциональный центр.

Документы для получения разрешения на снесение старого дома:

Гражданский паспорт владельца надела, на котором стоит дом, или того, кто планирует его снос.

Заявление на снесение. Составляется по утвержденному шаблону. В нем указывается цель демонтажа строения (для постройки нового дома).

План территории участка, на котором находится сооружение под снос.

Документы о праве владения недвижимостью. Это может быть договор покупки, свидетельство, дарственная и т.п.

Данный комплект документов местная администрация изучает и принимает решение о возможности ликвидации дома.

Также надо понимать, что снесенное строение нужно будет снять с учета. Для этого в Росреестр через МФЦ подаются следующие документы:

Уведомление о запланированном сносе. На нем должна присутствовать одобряющая отметка администрации.

Акт обследования. Формирует его кадастровый инженер после изучения земельного участка, на котором снесен дом.

Уведомление о том, что сооружение ликвидировано. На нем должна быть отметка.

На основании этих данных Росреестр вносит коррективы в единую базу недвижимого имущества РФ. Объект с указанными реквизитами удаляется из реестра.

Какие документы необходимы для строительства дома на месте снесенного?

Чтобы построить дом на земельном участке, необходимо предварительно оповестить об этом местную власть. Этот орган должен дать разрешение. Для этого формируется комплект бумаг и подается в МФЦ или непосредственно в администрацию.

Документы, необходимые для постройки нового дома:

Правоустанавливающие бумаги. Это свидетельство о праве собственности, договор дарения или сделки купли-продажи.

Выписка из ЕГРН. Для ее получения стоит подать соответствующий запрос в Росреестр. Действительна выписка в течение 30 дней.

Гражданский паспорт владельца земельного надела.

Заявление по образцу. Бланк можно взять в местной администрации. Также можно найти его на сайте Госуслуг и распечатать.

Градостроительный план надела. Его можно заказать в МФЦ. Он должен быть составлен не позднее, чем три года назад.

Описание внешнего вида планируемой постройки. Этот документ нужен в том случае, если здание планируется строить на территории исторического поселения.

Схема участка с обозначением той точки, где будет находиться дом. В ней должны быть учтены подъездные пути и ближайшие коммуникации. Схему можно начертить самостоятельно. Но важно соблюдать все правила и требования. Лучше заказать ее у специалиста.

Если планируется постройка многоквартирного дома, тогда дополнительно нужно будет согласовать с контролирующими органами проектную документацию. Если этого не сделать, тогда придется платить штраф и убирать все изменения.

Таким образом, перед сносом дома и постройкой на участке нового здания нужно формировать комплект документов и подавать его на рассмотрение местным властям. Только после разрешения администрации можно приступать к запланированным действиям. Понимание, какие документы в каких случаях нужны, поможет решить вопрос быстро и без лишних проблем.