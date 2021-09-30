📝 Гражданский паспорт признан главным удостоверением гражданина, но не единственным. Есть и другие документы, которые могут вместо него использоваться. Полезно знать, чем можно заменить отсутствующий паспорт.
Почему паспорт может отсутствовать?
Паспорт обязаны иметь все россияне от 14 лет. Его меняют в 20 и 45 лет. Если надо подтвердить личность, требуют именно его. Но бывают ситуации, когда такой документ отсутствует:
- Возраст меньше четырнадцати лет.
- Документ был украден или утерян.
- Документ повредился (сгорел, намок, был разорван или погрызен домашним животным).
- Проводится замена паспорта бумажного на биометрический или по поводу изменения фамилии, вклейки новой фотографии в 20 или 45 лет.
В подобных случаях возникает вопрос, что можно показать вместо паспорта, чтобы подтвердить свою личность.
Когда приходится предоставлять документ, заменяющий паспорт?
Немало ситуаций, в которых требуют предоставить паспорт или документ, временно его заменяющий. Среди основных из них стоит назвать такие:
- официальное трудоустройство;
- получение денежного перевода или посылки;
- оформление кредита;
- получение прописки;
- оформление в больницу;
- подача заявления на брак или развод;
- оформление в высшее учебное заведение.
Просят предоставить паспорт и сотрудники полиции при ДТП, задержании.
Какой документ заменяет паспорт гражданина РФ по закону?
Вместо паспорта можно использовать: военный билет, водительские права, паспорт моряка, загранпаспорт, свидетельство о рождении и т.д.
Паспорт признается самым важным документом. Его просят предоставить государственные и частные организации с целью подтверждения личности обратившегося. Но есть и ряд других документов, которые могут использоваться в качестве удостоверения.
Документы заменяющие паспорт гражданина:
- Военный билет. Таким образом могут подтвердить свою личность военнообязанные мужчины. Вместо военного билета можно предоставить и временное удостоверение. Оно выдается тем, которые проходят военную службу.
- Справка, временно удостоверяющая личность. Выдается на период оформления гражданского паспорта.
- Водительские права. С помощью такого документа подтвердить свою личность могут автомобилисты.
- Паспорт моряка. Его могут предоставить вместо обычного гражданского паспорта моряки.
- Справка о нахождении в местах заключения.
- Свидетельство о рождении. С его помощью несовершеннолетний может подтвердить свою личность. Могут предоставить его и взрослые вместо обычного паспорта.
- Загранпаспорт. В таком документе содержится фотография и основные персональные данные лица. Поэтому его также могут принять в качестве удостоверяющего документа.
- Удостоверение беженца либо же особое свидетельство о рассмотрении ходатайства о присвоении подобного статуса.
При обращении в государственную или частную организацию следует заранее уточнить, какой именно документ можно предоставить вместо гражданского паспорта. Тогда не возникнет проблем в решении нужного вопроса.
Таким образом, бывают разные ситуации, когда нужно подтвердить свою личность, а гражданского паспорта временно нет. В подобных случаях можно предоставить удостоверение водителя или беженца, загранпаспорт, военный билет и т.п. Данные документы должны принять по закону РФ.