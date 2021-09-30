📝 Гражданский паспорт признан главным удостоверением гражданина, но не единственным. Есть и другие документы, которые могут вместо него использоваться. Полезно знать, чем можно заменить отсутствующий паспорт.

Почему паспорт может отсутствовать?

Паспорт обязаны иметь все россияне от 14 лет. Его меняют в 20 и 45 лет. Если надо подтвердить личность, требуют именно его. Но бывают ситуации, когда такой документ отсутствует:

Возраст меньше четырнадцати лет.

Документ был украден или утерян.

Документ повредился (сгорел, намок, был разорван или погрызен домашним животным).

Проводится замена паспорта бумажного на биометрический или по поводу изменения фамилии, вклейки новой фотографии в 20 или 45 лет.

В подобных случаях возникает вопрос, что можно показать вместо паспорта, чтобы подтвердить свою личность.

Когда приходится предоставлять документ, заменяющий паспорт?

Немало ситуаций, в которых требуют предоставить паспорт или документ, временно его заменяющий. Среди основных из них стоит назвать такие:

официальное трудоустройство;

получение денежного перевода или посылки;

оформление кредита;

получение прописки;

оформление в больницу;

подача заявления на брак или развод;

оформление в высшее учебное заведение.

Просят предоставить паспорт и сотрудники полиции при ДТП, задержании.

Какой документ заменяет паспорт гражданина РФ по закону?

Вместо паспорта можно использовать: военный билет, водительские права, паспорт моряка, загранпаспорт, свидетельство о рождении и т.д.

Паспорт признается самым важным документом. Его просят предоставить государственные и частные организации с целью подтверждения личности обратившегося. Но есть и ряд других документов, которые могут использоваться в качестве удостоверения.

Документы заменяющие паспорт гражданина:

Военный билет. Таким образом могут подтвердить свою личность военнообязанные мужчины. Вместо военного билета можно предоставить и временное удостоверение. Оно выдается тем, которые проходят военную службу. Справка, временно удостоверяющая личность. Выдается на период оформления гражданского паспорта. Водительские права. С помощью такого документа подтвердить свою личность могут автомобилисты. Паспорт моряка. Его могут предоставить вместо обычного гражданского паспорта моряки. Справка о нахождении в местах заключения. Свидетельство о рождении. С его помощью несовершеннолетний может подтвердить свою личность. Могут предоставить его и взрослые вместо обычного паспорта. Загранпаспорт. В таком документе содержится фотография и основные персональные данные лица. Поэтому его также могут принять в качестве удостоверяющего документа. Удостоверение беженца либо же особое свидетельство о рассмотрении ходатайства о присвоении подобного статуса.

При обращении в государственную или частную организацию следует заранее уточнить, какой именно документ можно предоставить вместо гражданского паспорта. Тогда не возникнет проблем в решении нужного вопроса.

Таким образом, бывают разные ситуации, когда нужно подтвердить свою личность, а гражданского паспорта временно нет. В подобных случаях можно предоставить удостоверение водителя или беженца, загранпаспорт, военный билет и т.п. Данные документы должны принять по закону РФ.