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Список 📝 документов, заменяющих паспорт гражданина РФ

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  1. Почему паспорт может отсутствовать?
  2. Когда приходится предоставлять документ, заменяющий паспорт?
  3. Какой документ заменяет паспорт гражданина РФ по закону?

Документы

📝 Гражданский паспорт признан главным удостоверением гражданина, но не единственным. Есть и другие документы, которые могут вместо него использоваться. Полезно знать, чем можно заменить отсутствующий паспорт.

Почему паспорт может отсутствовать?

Паспорт обязаны иметь все россияне от 14 лет. Его меняют в 20 и 45 лет. Если надо подтвердить личность, требуют именно его. Но бывают ситуации, когда такой документ отсутствует:

  • Возраст меньше четырнадцати лет.
  • Документ был украден или утерян.
  • Документ повредился (сгорел, намок, был разорван или погрызен домашним животным).
  • Проводится замена паспорта бумажного на биометрический или по поводу изменения фамилии, вклейки новой фотографии в 20 или 45 лет.

В подобных случаях возникает вопрос, что можно показать вместо паспорта, чтобы подтвердить свою личность.

Когда приходится предоставлять документ, заменяющий паспорт?

Немало ситуаций, в которых требуют предоставить паспорт или документ, временно его заменяющий. Среди основных из них стоит назвать такие:

  • официальное трудоустройство;
  • получение денежного перевода или посылки;
  • оформление кредита;
  • получение прописки;
  • оформление в больницу;
  • подача заявления на брак или развод;
  • оформление в высшее учебное заведение.

Просят предоставить паспорт и сотрудники полиции при ДТП, задержании.

Какой документ заменяет паспорт гражданина РФ по закону?

Вместо паспорта можно использовать: военный билет, водительские права, паспорт моряка, загранпаспорт, свидетельство о рождении и т.д.

Паспорт признается самым важным документом. Его просят предоставить государственные и частные организации с целью подтверждения личности обратившегося. Но есть и ряд других документов, которые могут использоваться в качестве удостоверения.

Документы заменяющие паспорт гражданина:

  1. Военный билет. Таким образом могут подтвердить свою личность военнообязанные мужчины. Вместо военного билета можно предоставить и временное удостоверение. Оно выдается тем, которые проходят военную службу.
  2. Справка, временно удостоверяющая личность. Выдается на период оформления гражданского паспорта.
  3. Водительские права. С помощью такого документа подтвердить свою личность могут автомобилисты.
  4. Паспорт моряка. Его могут предоставить вместо обычного гражданского паспорта моряки.
  5. Справка о нахождении в местах заключения.
  6. Свидетельство о рождении. С его помощью несовершеннолетний может подтвердить свою личность. Могут предоставить его и взрослые вместо обычного паспорта.
  7. Загранпаспорт. В таком документе содержится фотография и основные персональные данные лица. Поэтому его также могут принять в качестве удостоверяющего документа.
  8. Удостоверение беженца либо же особое свидетельство о рассмотрении ходатайства о присвоении подобного статуса.

При обращении в государственную или частную организацию следует заранее уточнить, какой именно документ можно предоставить вместо гражданского паспорта. Тогда не возникнет проблем в решении нужного вопроса.

Таким образом, бывают разные ситуации, когда нужно подтвердить свою личность, а гражданского паспорта временно нет. В подобных случаях можно предоставить удостоверение водителя или беженца, загранпаспорт, военный билет и т.п. Данные документы должны принять по закону РФ.

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