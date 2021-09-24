🧑 Совет многоквартирного дома — относительно новое явление в Жилищном законодательстве России. Поэтому о нем пока что знают не все УК и владельцы квартир. Важно разобраться в том, что это за орган, какие его преимущества, целесообразно ли его создавать и как выбирают председателя совета дома.

Что такое совет дома и какие его задачи?

Совет многоквартирного дома или сокращенно СМД – это общественный орган, который обеспечивает взаимодействие жильцов городской многоэтажки с управляющей компанией. Выступает своего рода посредником. Является представителем владельцев квартир. Защищает их интересы. Еще называется домовым комитетом. Решает важные задачи по обслуживанию МКД.

В обязанности домового комитета входят такие:

Контроль ремонта лифтов, мусоропроводов, уборки придомовой территории, подготовки к отопительному сезону, качества оказываемых ЖКХ-услуг.

Представление интересов жильцов в государственных органах власти. Например, если возникает конфликт между владельцами квартир и управляющей организацией.

Контроль решения вопросов, которые были подняты на общедомовом собрании.

Подготовка актуальных для жильцов тем для рассмотрения на собрании.

Контроль своевременной и полной оплаты ЖКХ-услуг жильцами дома.

Решение проблем, связанных с обслуживанием, ремонтом объектов общей собственности.

Действует СМД, основываясь на положениях Гражданского, Жилищного кодексов и ряде федеральных законов и Указов Президента.

Зачем необходим совет дома жильцам и УК?

Не все управляющие компании и жильцы городских многоэтажек понимают, зачем нужен совет. Но этот орган полезен двум сторонам. И это подтверждает тот факт, что сегодня во многих домах создается такой комитет.

Для управляющей компании СМД полезен следующими моментами:

Организовывает проведение общедомового собрания.

Выдвигает полезные предложения по благоустройству территории.

Доводит пожелания владельцев квартир по выполнению текущего ремонта.

Распространяет среди жильцов важную информацию.

У Управляющей организации и домового комитета одна цель – содержать многоквартирный объект в надлежащем состоянии.

Жильцам дома СМД приносит такую пользу:

Выносит на собрание актуальные для жильцов проблемы.

Следит за соблюдением прав владельцев квартир управляющей компанией.

Объективно доносит мнение жильцов до УК.

Помогает решать возникшие у владельцев квартир проблемы.

Домовой комитет создается по инициативе одного из жильцов или группы. Предложение выносится на рассмотрение на общее собрание. Формируется совет из собственников квартир МКД. Орган в местной администрации не регистрируется. Чтобы СМД был создан успешно, нужно проводить все согласно действующему законодательству РФ.

Следует придерживаться такого алгоритма из 7 этапов:

Формирование инициативной группы из собственников дома и проведение заседания. Получение реестра владельцев квартир дома. Информирование о проведении общедомового собрания. Проведение собрания жильцов дома в очной форме. Фиксация результатов. Подведение итогов по голосованию. Информирование собственников помещений дома о результатах собрания. Проводится в очной форме. Организация сбережения подготовленных документов.

Теперь об каждом этапе по отдельности.

№1. Формирование группы и проведение собрания

Первым шагом по созданию домового комитета является организация инициативной группы. Надо найти единомышленников, которые тоже будут за появление такого органа. Все они должны быть собственниками городской многоэтажки, в отношении которой будет решаться вопрос о создании СМД. Далее надо организовать собрание инициативной группы. Для этого оговаривается время и место, удобное для каждого единомышленника. На повестку дня следует вынести вопросы о создании совета МКД, выбора председателя и членов органа. Необходимо составить перечень кандидатов. Также изучить проект Положения о совете МКД. По итогам собрания инициативной группы необходимо создать протокол. В нем должно быть выражено намерение созвать общедомовое собрание для обсуждения вопроса о формировании совета.

№2. Получение реестра владельцев квартир

Следующим шагом по избранию СМД является получение реестра всех собственников квартир в МКД. Выдать его может управляющая организация. В реестре должны быть собственники помещений определенного многоквартирного дома с указанием занимаемых ими площадей. На основании этого документа будут создаваться уведомления о проведении общедомового собрания. В них должны приводиться точные данные по собственникам квартир.

№3. Информирование о общедомовом собрании

Для каждого собственника квартиры дома изготавливается персональное уведомление. Согласно 5 статьи №45 Жилищного кодекса России, в нем должно быть указано следующее:

Данные лица, которое стало инициатором созыва общедомового собрания.

ФИО, номер квартиры того, кому адресуется уведомление.

Форма проведения собрания.

Точное время и дата проведения заседания.

Вопросы, выставленные на повестку дня.

Порядок ознакомления с информацией, которая будет представлена на общедомовом собрании.

Подготовленные уведомления рассылаются в определенный срок жильцам дома. Сделать это можно одним из трех способов:

Вручить лично каждому владельцу квартиры. Этот вариант информирования достаточно затратный по времени, но эффективный. Можно будет пообщаться с каждым жильцом, узнать, будет ли он на собрании. Уведомления вручаются под роспись. Отправить заказными письмами. Данный метод эффективен в отношении домов с очень большим количеством жильцов. Разместить на доске объявлений, которая есть на каждом подъезде. Это будет общее уведомление о том, что будет проводиться собрание жильцов.

Рекомендуется параллельно с уведомлением направить владельцам квартир информационное письмо. В нем следует разъяснить все моменты по предстоящему голосованию, выделить преимущества создания совета. Дополнительно информационное письмо следует разместить на доске объявлений, чтобы все могли с ним ознакомиться. Уведомить жильцов многоквартирного дома о собрании следует за десять дней до установленной даты его проведения.

№4. Проведение общедомового собрания

Общедомовое собрание должно быть проведено в очной форме. В назначенный день и час инициатор или инициативная группа обязан встретить всех жильцов дома в заранее выбранном месте. Рассматриваются все вопросы, выставленные на повестку дня. Для принятия решения по каждому вопросу проводится голосование. Голосуют все собственники квартир. Вместо владельца помещения его интересы может представлять доверенное лицо. Но в этом случае нужно предоставить соответствующий документ. Его оформляют согласно требований Гражданского кодекса (4 и 5 пункты статьи №185), нотариально удостоверяют. Надо помнить о том, что для признания собрания состоявшимся и его решений принятыми требуется кворум. Проголосовать должно больше половины жильцов дома. В противном случае составляется протокол соответствующего типа и собрание переносится на другой день. Голосование может быть проведено с такой же повесткой дня, но заочным образом.

Собрание может быть проведено в очно-заочной форме. В этом случае все вопросы, выставленные на повестку дня, рассматриваются на собрании. Решение же по каждому пункту принимают жильцы заочно дома. Они отправляют заполненные бюллетени в заранее оговоренное место. Результаты голосований собираются и анализируются.

№5. Подведение итогов

Правила подведения итогов определяются на общедомовом собрании. Их нужно придерживаться. Согласно действующему законодательству, состав совета утверждается, если кандидатов поддержало больше половины всех голосующих. В противном случае проводится переизбрание. Результаты голосования оформляются документально.

№6. Оповещение о результатах собрания жильцов

После проведения общедомового собрания выполняется обработка результатов голосования по каждому рассмотренному вопросу. Решение доводится до каждого собственника квартиры дома. С этой целью вывешивают результаты на доступном для всех жильцов месте – на доске объявлений каждого подъезда. Делают это в срок до десяти дней после собрания согласно 3 части статьи №46 ЖК.

После проведения общедомового собрания остаются решение и протокол. Копии этих документов в десятидневный термин после проведения заседания и голосования передаются инициатором или представителем инициативной группы в управляющую компанию.

№7. Хранение документации

Протоколы общих собраний считаются официальными документами. Их необходимо соответствующим образом хранить. Место сбережения определяется решением собрания жильцов дома согласно 4 пункту статьи №46 ЖК России. Управляющая компания в пятидневный термин с момента получения копий протокола и решений обязана направить эти документы в Госжилнадзор. Там они хранятся три года.

Срок полномочий совета многоквартирного дома

Созданный совет МКД действует, согласно частям 9 и 10 статьи №161.1 ЖК РФ, до тех пор, пока не будет переизбран орган на общедомовом собрании либо принято решение об организации ТСЖ. Каждые два года совет подлежит переизбранию. Но собственники квартир городской многоэтажки вправе определить и другой срок. Если после завершения установленного термина владельцы квартир не приняли решение о переизбрании совета, тогда его действие пролонгируется на тот же период.

Если совет не исполняет свои обязанности должным образом, он может быть переизбран досрочно. С этой целью формируется инициативная группа, проводится собрание, на которое выносится вопрос о смене состава совета. Обязательно указывается причина переизбрания и новые кандидаты. Участники совета, в свою очередь, имеют право оспорить решение о снятии их с должностей в судебном порядке.

Таким образом, домовой комитет выступает важным органом, который упрощает взаимодействие владельцев квартир с управляющей компанией. Для создания совета дома в многоквартирном доме нужно пройти ряд шагов: сформировать инициативную группу и провести собрание, составить уведомления и разослать их жильцам, провести общее собрание, подвести итоги голосования и оповестить о результатах владельцев квартир, а затем направить протокол и решение в требуемые органы на хранение. Важно действовать согласно положениям закона. Тогда совет многоэтажки будет избран правильно и признан действующим.