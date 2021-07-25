Для принятия решений, которые касаются всех жильцов многоквартирного дома, требуется организовывать собрание и выносить возникший вопрос на всеобщее голосование. За это в ответе совет дома. Но бывают ситуации, когда данный орган принимает решения самостоятельно. Возникает вопрос, правомерно ли это.

Что такое совет МКД?

Под советом городской многоэтажной постройки понимают посредника между жильцами дома и организацией, которая выполняет управление таким объектом. Своего рода это орган общественного типа, представляющий интересы всех владельцев помещений. Иногда совет дома называют домовым комитетом, домкомом.

Совет МКД избирается жильцами дома. При этом учитываются требования, приведенные в первой части статьи 161.1 ЖК России. Данные условия перечислены ниже:

Нет товарищества собственников жилья. МКД не находится под управлением жилищного либо потребительского кооператива.

Дом является многоквартирным по закону. Имеет свыше четырех отдельных помещений.

Домком юрлицом не является. Избирается на два года. Собственники МКД имеют право определить другой период действия органа. Но решение должно быть принято коллегиально. Состав совета многоквартирного дома, число человек определяется в зависимости от количества квартир.

Для чего создается совет МКД?

Совет МКД наделяется рядом важных полномочий. Он вправе взаимодействовать с управляющей фирмой и представлять интересы жильцов. Также совет контролирует работу УК, исполнение ею поставленных задач и функций. Это значительно упрощает жизнь владельцам квартир. Ведь не приходится для решения важных вопросов лично посещать управляющую компанию, тратить время и нервы для защиты своих прав. Все, что требуется, так это обратиться в совет. Тот подготовит требуемые бумаги, соберет и проведет собрание, обратится в УК с принятым большинством жильцов решением.

Особенности принятия советом решений по дому

Все вопросы, касающиеся управления городской многоэтажкой, должны по закону выноситься на обсуждение ее жильцов. Для этого организовывается собрание. Решения принимают голосованием. Собрание протоколируется. Голосование может быть проведено очно либо же заочно. Чтобы собрание состоялось, необходимо присутствие минимум 50% жильцов дома. Домовой комитет выбирается на один МКД. По другим домам он принимать решения не вправе.

Каковы обязанности, права совета МКД?

Главная цель создания совета заключается в налаживании связи между УК и жильцами. Для этого домовой комитет наделяется соответствующими полномочиями. Они определяются и документируются в ходе создания совета. Прописываются в положении, которое утверждается решением собственников МКД. Права и обязанности не должны идти в разрез с требованиями жилищного законодательства.

Согласно пятой части статьи 161.1 ЖК домком наделяется такими обязанностями и правами:

Следить за выполнением всех решений и задач, утвержденных на собрании жильцов.

Принимать решения касательно организации текущего ремонта МКД.

Ежегодно отчитываться перед собственниками квартир о своей работе.

Контролировать качество услуг, которые предоставляются УК либо ЖКХ.

Предлагать варианты договоров по предоставлению услуг ЖКХ.

Разрабатывать и предлагать жильцам МКД проекты по управлению общедомовым имуществом.

Вести работу информационно-разъяснительного характера с владельцами квартир МКД.

Выносить на собрания жильцов дома вопросы, которые входят в круг полномочий совета.

Домовые комитеты вправе проводить опросы касательно удовлетворенности работой УК, организовывать собрания, объявлять о датах их проведения.

Как выбрать совет многоквартирного дома?

Выбор совета МКД имеет ряд нюансов. Важно их учитывать и соблюдать. Чтобы сформировать домовой комитет или переизбрать его состав, требуется придерживаться такого порядка действий:

Предложить провести общедомовое собрание. Это может сделать любой из собственников квартиры МКД. С такой целью формируется повестка дня. В данном документе приводятся вопросы касательно порядка избрания комитета. Выдвигаются кандидатуры на занятие поста председателя и членов. Также выбирается дата и место собрания. Перечень кандидатов формируется методом предварительного опроса жильцов. Можно создать его и самовольно. Оповестить жильцов МКД о дате собрания. Чтобы собрание состоялось, важно присутствие на нем максимального количества жильцов дома. Поэтому нужно провести собрание в тот день и время, когда это будет удобно большинству собственников квартир дома. Обычно собрание проводят вечером в будний день либо в выходной. Оповестить о дате проведения требуется за 10 дней до собрания. Делают это вывешиванием объявлений на соответствующих досках каждого подъезда. Также можно оповестить лично всех владельцев квартир. Провести собрание в нужной форме: очно-заочной, очной или заочной. Во втором случае важно наличие кворума и регистрация всех присутствующих. Если нет кворума, тогда переводят собрание в заочную форму. По квартирам разносят листы с вопросами и вариантами ответов. Заполненные документы собираются. Далее подсчитываются голоса. Решение о формировании домового комитета считается принятым, если «за» будет минимум 66% голосов. Подвести итоги. Результат голосования документируется. Для этого формируется протокол. Делается это в десятидневный срок после проведения собрания. С решением надо ознакомить всех жильцов. Для этого расклеивается соответствующее объявление на досках подъездов.

Может ли совет дома принимать решения за всех собственников МКД?

Домовой комитет не может принимать решение за всех собственников квартир. Это прямое нарушение прав и обязанностей данного органа, приведенных в Положении. Но жильцы могут наделить совет такой возможностью. Для этого проводится собрание. За принятие решений за всех жильцов МКД должно быть минимум 50% от всех собственников дома.

На собрании владельцы квартир должны определить, какие именно вопросы домовой комитет сможет решать за всех. Этот момент документируется. Чаще всего совет наделяют правом принимать лично решения касательно текущего ремонта. Если же собственники квартир не наделят домком возможностью рассматривать ряд вопросов без организации общего собрания, то принятие решений за всех будет считаться нарушением прав жильцов. В таком случае председателя могут отстранить от должности.

Незаконно принятое решение будет отклонено. Вопрос решается на собрании жильцов по инициативе одного из них. При появлении проблем можно обратиться в жилинспекцию. Чтобы не столкнуться с неприятностями, необходимо ответственно подойти к выбору председателя и членов домового комитета. Они должны быть порядочными, надежными и законопослушными.

Таким образом, совет дома создается с целью регулировки взаимодействия между УК и жильцами. Домовой комитет по правилам не может принимать решения без опроса и учета мнений жильцов дома. Владельцы МКД могут наделить совет таким правом. Но при этом определяются вопросы, которые домовой комитет будет рассматривать без организации собрания. Нарушение прав и обязанностей советом является поводом для организации собрания и отмены действия данного органа, обращения в жилищную инспекцию.