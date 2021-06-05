📝 Для определения месячного объема потребляемой горячей и холодной воды жители городских квартир и частных домов используют счетчики. Шесть лет назад установка таких приборов стала обязательной. Но пока они есть далеко не в каждом жилом помещении. В таком случае стоимость коммунальной услуги будет определяться с учетом нормативов и показателей общедомового водопотребления, которые периодически меняются. Важно использовать актуальные на 2021 год данные, чтобы контролировать расход воды и не переплачивать.

Порядок расчета норматива расхода горячей и холодной воды на одного жильца закреплен в Постановлении правительства РФ №306. Согласно этому документу, норма потребления воды утверждается на региональном уровне, но с учетом положений ФЗ-210. При этом учитывается тип жилого объекта и его характеристики. В Постановлении приводятся формулы, позволяющие определить объем потребляемой жильцами воды и плату за нее.

Зачем введены нормы?

Нормативы потребления водных ресурсов были введены правительством страны с целью мотивации людей устанавливать счетчики. Ведь они значительно завышены и большинство жильцов расходует гораздо меньше воды. Например, согласно нормативу за месяц один жилец потребляет 6,935 куб.м или 200 литров в сутки холодной воды. Стандартная ванна вмещает 250 л воды. Не все люди ее принимают ежедневно. Даже, если мыть посуду и руки, стирать вещи в стиральной машинке, принимать душ, не расходуется 200 литров. Норма была определена с учетом естественных нужд, приведенных ниже в таблице.

На что расходуется вода Единица измерения Затрачиваемый объем в литрах Мытье в душе сутки 30 Бритье, умывание, прочие ежедневные потребности неделя 200 Спуск воды с бачка унитаза день 200 Прием ванны неделя 400 Мытье посуды, готовка еды, влажная уборка неделя 500

Но фактически одному человеку в месяц достаточно 4,5 куб.м воды. По закону коммунальщики вправе повышать утвержденный норматив до двух раз с целью перекрытия расходов. В этом случае платить за горячую и холодную воду приходится еще больше.

Муниципалитету выгодно, чтобы граждане страны устанавливали водомеры. Поскольку в квартире или загородном доме может быть зарегистрировано одно количество человек, а по факту жить гораздо больше. В подобном случае реальное водопотребление возрастает в 3-4 раза. Нормативы позволяют полностью покрыть этот перерасход и избежать финансовых трат муниципальным органам.

Норматив потребления холодной и горячей воды на человека в месяц без счетчика в 2021 году

Норматив исчисляется в кубометрах. В 2021 году в Москве норма потребляемой человеком горячей воды составляет 4,75 куб.м, а для холодной – 6,935 куб.м в месяц. В таблице ниже приведены нормы водопотребления, действующие в других городах в 2021 году.

Название города Месячный норматив холодной воды на жильца в куб.м Месячная норма горячей воды на жильца в куб.м Москва 6,93 4,75 Санкт-Петербург 5,36 3,89 Пермь 5,6 3,4 Самара 7,9 3,6 Воронеж 5,1 3,07 Омск 3,5 5,5 Уфа 6,35 2,58 Екатеринбург 5,62 5,04 Челябинск 4,25 3,11 Краснодар 4,04 2,65 Новосибирск 5,19 3,68 Казань 6,73 3,44

Если в квартире нет водомера, тогда расчет месячного потребления ведут с учетом данных показателей. При наличии счетчиков плата производится за фактически потребленную за месяц воду.

Надо заметить, что цена кубометра воды зависит от ресурсоснабжающей компании. И по каждой из них утверждаются свои тарифы.

Порядок расчета платы за воду при отсутствии водомера

Ежемесячно жильцам квартир приходит платежка на воду. Но рассчитать плату можно и самостоятельно, зная утвержденный норматив потребления. Для этого надо перемножить месячную норму воды, число прописанных жильцов, повышающий коэффициент (в текущем году он составляет 1,5) и установленный в регионе проживания тариф. Именно так рассчитывается стоимость ежемесячного потребления. Сумма к оплате начисляется автоматически, исходя из тех сведений, которые имеет организация ЖКХ. Если за месяц вышло, что дом израсходовал больше воды, чем установлено нормативом, тогда этот перерасход будет разделен между всеми жильцами. Соответственно, сумма к оплате увеличится для каждой квартиры.

Повышающие коэффициенты

Используется повышающий коэффициент исключительно в отношении жильцов тех квартир, в которых не поставлен прибор учета воды. Он одинаков для холодной и горячей воды, но периодически меняется. В этом году коэффициент установлен на уровне 1,5. Он не касается тех людей, которые не смогли поставить водомеры из-за технических проблем в доме (например, из-за ветхости труб).

Ожидается, что повышающий коэффициент со временем будет лишь расти. Власти планируют его увеличить до 1,6. Все это делается с целью мотивации граждан устанавливать водомеры.

Расчет коммунального платежа за воду с и без счетчика на семью

Пример расчета платы за воду для жителей Новосибирска. Региональный тариф по холодной воде в этом городе составляет 17,16 рублей за кубометр, а по горячей – 100,10 руб/куб.м. Норма потребления для холодной воды 5,193 куб.м, а для горячей – 3,687 куб.м. Повышающий коэффициент для горожан находится на уровне 1,5. В квартире, в которой прописано три человека, за холодную воду ежемесячно придется платить 401 рублей, а за горячую – 1660,8 руб. Допустим, по факту семья использует 13,5 куб.м холодной воды и 10 куб.м горячей. При наличии счетчика она платила бы всего 231,66 рублей за холодную воду и 1001 рублей за горячую. Разница ощутима. С водомером семья из трех человек экономит 829,14 рублей на оплате потребления воды ежемесячно.

Плюсы и минусы установки счетчика воды

Сегодня по закону водомер должен быть в каждой квартире или частном жилом доме. Но не все соглашаются на его установку. Ведь покупать и монтировать приборы, учитывающие расход по горячей и холодной воде, жильцам приходится за свой счет. К тому же их регулярно надо сдавать на проверку. А эта услуга также платная. Иногда возникают проблемы в работе приборов учета и их приходится ремонтировать. Это все опять же влияет на семейный бюджет.

К минусам многие относят и необходимость ежемесячного снятия показаний и передачи их в коммунальные службы. Делать это нужно в определенные даты. И часто жильцы об этом забывают. В итоге приходится платить по средним показаниям, добиваться перерасчета. Это лишние затраты денег, времени и нервов.

Но в целом использование водомера для граждан страны обходится относительно дешево. А, если придерживаться ряда рекомендаций, то можно очень хорошо сэкономить на оплате коммуналки.

Основные преимущества применения водомеров приведены ниже:

Оплата проводится за фактически потребленную воду. Она вдвое меньше, чем без наличия прибора учета. Можно не платить за горячую воду, цена которой высокая. Для этого надо установить водонагреватель. Не нужно платить за воду при временном отсутствии дома. Например, если семья уехала на пару недель на отдых, решила летом пожить не в квартире, а в загородном доме, уехала в командировку на длительное время. Не требуется платить за перерасход воды домом.

Надо заметить, что установка устройств учета водопотребления не снижает фактический расход воды жильцами дома. Но она позволяет значительно снизить финансовые затраты на коммунальные услуги. Траты на покупку, установку и обслуживание счетчиков не такие уж и большие. Поэтому владельцы квартир в любом случае ощущают выгоду.

Как сэкономить на водопотреблении в 2021 году?

Для снижения расходов на оплату водопотребления необходимо установить прибор учета. С ним получится снизить коммунальные траты в 1,5-2 раза. А, если расходовать горячую и холодную воду разумно, то экономия будет еще выше.

При наличии водомера стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Не забывать ежемесячно передавать показания учетных приборов.

Установить краны, распылитель душа, которые характеризуются низким расходом воды. Существуют особые насадки на краны. Они позволяют экономно потреблять воду. Стоит применять сенсорные смесители, краны с термостатом, аэратором.

Включать воду лишь по надобности. Выключать кран, если вода не используется в данный момент.

Регулярно осматривать сантехнику и поддерживать ее в исправном состоянии.

Выбирать стиральную, посудомоечную и прочую бытовую технику с меньшим расходом воды. Большинство современных моделей соответствует этому требованию.

Стирать как можно реже.

Принимать не ванну, а душ.

Использовать для мойки посуды средство, которое быстро устраняет загрязнения. Тогда не придется долго тереть тарелку или миску под струей воды.

Установить в санузел бочок с двойным смывом. Пользоваться кнопкой смыва наполовину.

Открытый без надобности кран расходует примерно 15 литров в минуту. Подтекающий бочок унитаза пропускает около 260 л/день. Подтекающий кран увеличивает потребление воды на 800 литров в год. Поэтому к вопросу экономии надо подойти очень ответственно.

Стоит заметить, что некоторым жильцам сложно сразу перестроиться и соблюдать все правила для экономного потребления воды. Многие жильцы при отсутствии учетных устройств воду в кране открывают без надобности и большой струей. Или стирают по три раза на день вещи в стиральной машинке. К установке водомера надо готовиться заранее, чтобы действительно получить меньшую сумму в платежке по коммунальным услугам.

Если же нет возможности или желания установить счетчик водных ресурсов, то добиться экономии также можно. Например, человек живет один и планирует длительную поездку в командировку или лечение в больнице. Чтобы не платить за воду на период отсутствия в квартире, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию. Водопровод опломбируют на следующий же день. Тогда за все время отсутствия жильца плата за потребление воды начислена не будет.

Таким образом, жильцы, в квартирах и домах которых нет счетчика расхода водных ресурсов, оплачивают коммунальные платежи с учетом норматива потребления. Он устанавливается отдельно для холодной и горячей воды. Единого значения нет. Поскольку нормы определяются на местном уровне. В любом случае показатели завышены. Это стимулирует жителей квартир и загородных домов устанавливать учетные приборы и экономнее потреблять воду.