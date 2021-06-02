📝 Важно! Таких понятий, как прописаться или выписаться из квартиры уже не существует. Прописка в России не существует 28 лет, с 01.10.1991 года. Сегодня во всех документах используют понятия как — регистрация по месту жительства или снятие с регистрации. Чтобы читателям было проще и понятней, используются данные термины.

По закону РФ у каждого человека, проживающего на территории страны, должна быть прописка (регистрация). У тех, кто владеет жилым объектом и кто в нем просто зарегистрирован, разные права. И нужно знать, в чем заключаются отличия.

Кому полезно знать права прописанных в квартире людей?

Тем, кто прописывает, и кого прописывают. Первым это дает возможность развеять опасения и предупредить проблемы. Многие владельцы квартир, прописывая у себя еще одного жильца, переживают, что тот отберет квадратные метры и оставит без крыши над головой. Знание закона дает возможность принять правильное решение касательно прописки других лиц в собственной квартире.

Тем, кто прописывается в жилом помещении, важно знать, какие права они обретают. Это дает возможность отстаивать свои интересы и грамотно выходить из конфликтных ситуаций.

Какими нормативными документами регулируется вопрос в 2021 году?

Жилищный кодекс РФ. Обязанности и права прописанных в квартире лиц приведены в статье №31 данного документа. Конституция России. Приказы ГУВМ МВД. Постановление №713, принятое правительством России. Оно регулирует вопрос внесения информации о проживании людей в жилом объекте. Приводятся правила оформления прописки и снятия с регистрационного учета.

Регулярно правительство вносит локальные коррективы в закон. И 2021 год не стал исключением. Например, в начале января этого года вступил в силу обновленный Жилищный кодекс. Поэтому важно читать положения нормативных документов в актуальной редакции.

Что нужно знать о регистрации людей в чужой квартире?

В законодательных актах России нет слова «прописка». Это упрощенный термин, применяемый в быту. В нормативных документах пишется «регистрация по месту жительства». Она может быть с правом собственности и без. Под словом прописка обычно понимают последний вариант. Человек может иметь постоянную и временную регистрацию. Последнюю оформляют при переезде в другой регион на длительный период. Делают это в недельный или трехмесячный срок в зависимости от того, гражданином какой страны является человек.

Моменты, которые каждый должен знать о прописке:

О любой регистрации требуется сообщать в ГУВМ МВД (раньше орган назывался ФМС). Для этого в миграционную службу обращаются лично либо через УК, МФЦ, паспортный стол.

Прописка не гарантирует обретение возможности пользования услугами определенных государственных больниц и поликлиник, детских садиков и школ.

Если долго (а именно, больше 90 дней для иностранцев и 7 дней для граждан РФ) проживать без регистрации, то могут оштрафовать.

Когда человек прописывается в квартире, он не становится ее владельцем.

В целом, прописка дает гражданину дополнительные возможности. Ее преимущества заключаются в следующем:

Возможность оформления страхового, медицинского полиса, ИНН, справок, выписок и прочих документов в местных организациях.

Дает право на медицинское обслуживание в регионе проживания.

Возможность оформления льгот, субсидий.

Повышение шансов на одобрение потребительского или ипотечного займа банком.

Позволяет устроить малыша в детский садик или школу.

Появляется возможность официально устроиться на работу. Повышаются шансы на трудоустройство на высокооплачиваемую должность.

Дает возможность оформить по месту прописки своих родственников, детей.

Появляется право зарегистрировать автомобиль.

Открывает доступ к региональным социальным программам, которые касаются сферы образования, трудоустройства, обеспечения жильем.

Дает возможность стать бизнесменом. Согласно восьмой статье ФЗ-218, для регистрации индивидуального предпринимателя необходимо иметь постоянную прописку.

Как прописаться в чужой квартире?

Во-первых, необходимо найти того, кто согласится принять на свою территорию нового жильца. А это бывает непросто, особенно, если нет родственников. Во-вторых, нужно сформировать комплект документов.

В него могут входить:

договор социального найма;

правоустанавливающие бумаги (если квартира приватизирована и находится в собственности гражданина);

справка о том, что по квартплате нет задолженностей;

паспорта владельца жилплощади и будущего жильца;

домовая книга;

свидетельство о заключении брака (если прописывается муж, жена);

заявление, составленное по образцу;

военный билет;

лист убытия с предыдущего места проживания;

согласие других прописанных в квартире (если помещение муниципальное, приватизированное несколькими владельцами).

Могут потребовать и другие документы. Список необходимых бумаг рекомендуется уточнить в МФЦ или паспортном столе.

Хоть документов и много, прописаться в квартире не представляет большой сложности. Тяжелее проходит снятие с регистрационного учета. Заявление на прописку можно подать через сайт Госуслуг. С пакетом документов надо идти в МФЦ. После приема бумаг регистрацию оформляют по закону в срок до недели. Но чаще штамп о прописке в паспорте ставят в день обращения.

Какие права у человека прописанного в приватизированной квартире?

Приватизированная квартира – это помещение, переведенное из государственной собственности во владение гражданина. В ходе приватизации владельцем квартиры становится тот, кто участвовал в этом процессе. Он получает право прописывать на своей территории всех, кого захочет.

Зарегистрированные в такой квартире граждане, обретают следующие права:

Прописать на жилплощади своего ребенка, который не достиг совершеннолетия. Пользоваться кухней, санузлом, предметами мебели и всем тем, что есть в квартире и относится к категории общего пользования. При этом прописанный обязан поддерживать жилье в чистоте и выполнять все возложенные обязанности. Бывает, что между собственником квартиры и новым жильцом заключается договор. Его пункты важно выполнять. Иначе можно лишиться прописки. Одобрять прописку на общей территории других граждан. Пользоваться общедомовым имуществом, соблюдая установленный правила.

Если с прописанным жильцом расторгнут официальный брак, то он обязан покинуть квартиру. Находиться в ней он вправе некоторое время до подбора нового варианта жилья.

В любой момент собственник квартиры может лишить прописанного у себя человека права проживать на своей территории. Но о выселении владелец помещения должен проинформировать заранее.

Чтобы оформить прописку в приватизированной квартире, собственнику квадратных метров и будущему жильцу нужно обратиться в паспортный стол и подать заявление. В таком документе будущий жилец отмечает свое желание прописаться на территории конкретной квартиры, а собственник дает на это свое согласие.

После оформления регистрации человек получает право пользоваться квартирой на ровне с ее хозяином. Но распоряжаться ею (сдавать комнату в аренду, оформлять дарственную) он не может.

Какие права дает прописка муниципальной квартире?

Муниципальная квартира – это жилье, которое выделено для проживания на основе договора соцнайма. Собственниками такого помещения граждане не становятся. Они лишь имеют прописку.

При этом обретают такие права:

Проживать на выделенной территории. Пользоваться общедомовым имуществом. Пользоваться предоставляемыми коммунальными услугами. Обязуются при этом своевременно их оплачивать и поддерживать состояние квартиры на должном уровне. Сдавать в аренду. Это право имеют не все. Данные моменты согласовываются с муниципалитетом. Соглашаться или нет на прописку других людей. Прописывать в квартире своего ребенка без согласия с нанимателем и жильцами. Проживать вместе со всей своей семьей, которая также зарегистрирована на территории на базе единого договора социального найма. По закону к членам семьи относятся лица, зарегистрированные на одной жилплощади с нанимателем и указанные в договоре. Это супруги, родители, братья и сестры. При этом в случае развода право на проживание в муниципальной квартире того, кто перестал по факту быть членом семьи, не утрачивается.

Прописанные в муниципальной квартире лица не имеют права ее завещать, дарить, продавать, обменивать. могут приватизировать. Но это долгая и сложная процедура.

Какие права обретает человек, получивший прописку в частном доме?

Частный дом – это жилое помещение за городом, обустроенное канализационной системой, водоснабжением и отоплением, пригодное для круглогодичного проживания. Прописываясь в таком объекте, человек получает следующие права:

Пользоваться домом на ровне с хозяином объекта. Прописать своего ребенка. Продолжать пользоваться домом (не выписываться), если собственник решит продать загородное помещение. Но при условии отсутствия нотариально заверенного документа, который дает владельцу дома право по своему желанию прописывать/выписывать жильцов. На проживание своего ребенка в доме до тех пор, пока не будет найдено новое помещение (если владелец решил выписать жильцов).

При этом прописанный в частном доме обретает и ряд обязанностей: оплачивать вовремя коммунальные услуги, поддерживать порядок в помещении.

Если дом муниципальный или государственный, тогда все проживают в нем на равных правах. В том числе имеют возможность приватизации своей доли.

Какие есть права у человека прописанного в квартире, но не собственника | Видео

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Может ли прописанный стать собственником квартиры, в которой у него оформлена регистрация?

Человек, который имеет временную или постоянную прописку, не считается владельцем квартиры и не может им стать. Правда, есть ряд исключений. Например, владелец жилплощади решил ее продать, а прописанный жилец купил. Также право собственности на квартиру, в которой оформлена прописка, гражданин может получить, если владелец подарит, завещает это жилье или заключит договор пожизненной ренты.

Может прописанный стать владельцем квартиры, которая состоит в муниципальной собственности, после проведения ее приватизации. Надо отметить, что не все жилые помещения муниципальной либо государственной собственности могут быть переведены в личное владение. Возникнуть право собственности на квартиру, в которой есть прописка, может и по решению суда.

Таким образом, владелец квартиры или частного дома может прописать на своей жилплощади родственника или чужого человека. При этом новый жилец получает лишь право на пользование помещением. Право на долю он не имеет, соответственно, у него нет возможности распоряжаться частью квартиры.