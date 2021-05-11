🚬 Курение – вредная привычка. Но далеко не все ее могут побороть. У кого-то не хватает силы воли, а кто-то просто не хочет отказываться от сигарет. Они неплохо снимают волнение, помогают в стрессовых ситуациях. Все марки сигарет можно поделить на три категории: бюджетные, среднего и высокого ценового класса. Заядлые курильщики стремятся к экономии. Поэтому для них актуален вопрос о самых дешевых пачках сигарет.

Какие сигареты самые дешевые? | ТОП-15

В супермаркетах, магазинах и ларьках России продаются разные марки сигарет. Они отличаются стоимостью, вкусом, наличием фильтров. Те, у кого доходы низкие, а потребность в сигаретах высокая, ищут среди широкого ассортимента пачки по самой доступной стоимости.

Все сигареты, представленные на табачном отечественном рынке, можно разделить на три класса:

без фильтра; с фильтром; с кнопкой.

В каждой из этих категорий есть дешевые марки.

Самые дешевые сигареты без фильтра

Безфильтровые сигареты массово производились во времена СССР. Сегодня таких продуктов осталось мало. Ведь большинство производителей делает упор на выпуск более безопасных сигарет. Но многие заядлые курильщики привыкли к продукции без фильтров и используют только ее. Подкупает и низкая цена.

В список дешевых безфильтровых сигарет входят такие марки:

Корона;

Прима;

Астра;

Бийский луч;

Рейс.

Такая продукция крепкая. Ее обычно выбирают мужчины.

Корона | Цена 30-35 рублей

Самыми дешевыми сигаретами без фильтра считаются Корона. Пачку их продают за 30-35 рублей. Это продукция белорусского производителя Табак инвест. Корона – это достаточно крепкие и смолистые сигареты. Вкус у них интересный, насыщенный и приятный. Ощущаются сладкие, древесные и соломенные нотки. Аромат хороший, но специфический. Корону часто выбирают не только мужчины, а и женщины.

Качество сигарет Корона среднее. Но это вполне очевидно. Так как дешевая продукция не может быть высококачественной. В сигаретах Корона есть посторонние вещества в виде вкусового соуса и ароматизатора. Но их наличие не мешает распознаванию вкуса табака.

Преимущества:

самая низкая цена;

приятный вкус;

хороший выбор для мужчин.

Недостатки:

отсутствие фильтра;

есть химия;

сигареты горчат;

встречается много подделок;

невысокое качество.

Прима | Цена 30-50 рублей

Известны такие сигареты еще с советского времени. Их выпускают с 1970 года. Сегодня они не утратили популярность. Продаются примерно за 30-50 рублей за упаковку. Но надо учитывать, что Приму часто подделывают. Оригинал отличается по упаковке. На ней имеется сверкающий квадратик, похожий на водяной знак. В крупных супермаркетах Прима не продается. Но ее можно легко приобрести в ларьках.

Сигареты данной марки достаточно крепкие. Они хорошо тянутся. В их вкусе ощущается пряность, сладость и древесные нотки. Несмотря на дешевизну продукта, табака в Приме достаточно.

Преимущества:

мягкий дым;

низкая цена;

натуральный табак;

не дерут горло.

Недостатки:

непрактичная картонная пачка;

быстро прогорают;

много смолы;

нет фильтра;

специфическое неприятное послевкусие.

Астра | Цена 50-60 рублей

Астра – это отличный вариант для тех, кто любит острые ощущения. Является продуктом молдавского производителя. Сигареты лишены фильтра. Достаточно крепкие. Пачка продается за 50-60 рублей.

Для производства Астра применяют табак полу-восточного стиля, выращенного в Молдавии. В сигаретах много смол и никотина. У них горьковатый вкус. Аромат насыщенный. Он точно не оставит равнодушным заядлых курильщиков.

Преимущества:

крепкие, идеально подходят для мужчин;

качественный табак.

Недостатки:

трудно найти в продаже;

нет фильтра.

Бийский луч | Цена 40-45 рублей

Такие сигареты без фильтра можно приобрести за 40-45 руб. за пачку. Они овальные. Во вкусе присутствуют пряные нотки и легкая перчинка. Но ощущается специфический привкус бумаги, в которую завернут табак. Выкуриваются сигареты достаточно долго. В процессе могут затухнуть. Пачка шершавая на ощупь.

Преимущества:

качественный табак;

долго выкуриваются.

Недостатки:

при курении дым отдает бумагой;

затухают в процессе курения.

Рейс | Цена 40-50 рублей

Пачка квадратная, просто оформленная. Имеет глянцевое покрытие. Сигареты плотно набиты, но при этом табак не высыпается. В аромате присутствуют пряные нотки. Вкус насыщенный, терпкий. В составе отсутствуют химия и соуса. Сигареты марки Рейс можно приобрести за 40-50 руб. за упаковку.

Преимущества:

невысокая цена;

нет химии;

сигареты средней крепости, поэтому подходят мужчинам и женщинам.

Недостатки:

табак среднего качества;

отсутствуют фильтры.

Самые дешевые сигареты с фильтром

Современные сигареты оснащаются фильтрами. Они задерживают около 40% вредных веществ, которые образуются при тлении. В итоге в организм человека попадает всего 8 мг токсических компонентов. Первые сигареты с фильтром появились в 60-е годы прошлого столетия.

К самым дешевым сигаретам с фильтром относятся такие марки:

Донской Табак (лайт);

Blooming Pink;

STYLE Super Slims-Blue;

Wings Silver;

Virginia Slims.

Донской Табак (лайт) | Цена 80-90 рублей

Донской Табак самая дешевая марка сигарет с фильтром. Пачка стоит всего 80-90 руб. Выпускает такой продукт компания Донской Табак. Это ведущий российский производитель. На рынке с 1857 года. Сигареты Донской Табак курил Николай второй. Они были самыми любимыми у российского императора. Сигареты постепенно заслужили уважение среди ценителей табака.

Донской Табак (лайт) – это легкие сигареты. В них содержится 9 мл смолы и 0,8 мг никотина. Выполнены в бежевом оттенке. В дыме присутствует сухость, горечь. Он сушит горло и раздражает слизистую, вызывая кашель.

Преимущества:

есть фильтр;

крепость;

не ощущается химия.

Недостатки:

не всем нравится вкус;

сигареты раздражают слизистую горла;

последнее время технология была изменена, что плохо отразилось на вкусе и качестве;

ощущается горечь при курении.

Blooming Pink | Цена 90-100 рублей

Пачка сигарет Blooming Pink сегодня стоит около 90-100 руб. Такая продукция обладает отличным качеством. Производителем является компания KT&G. Сигареты Blooming Pink характеризуются мягким вкусом, хорошим ароматом. У них средняя крепость.

Преимущества:

есть фильтр;

мягкий вкус;

хорошее качество табака.

Недостатки:

для мужчин сигареты недостаточно крепкие.

STYLE Super Slims-Blue | Цена 100-120 рублей

Данная марка сигарет принадлежит корпорации Imperial Tobacco-Group. Она была основана путем объединения 13-ти табачных английских организаций. Существует компания уже более 100 лет. До сих пор фирма успешно работает на табачном рынке.

Сигареты STYLE Super Slims-Blue тонкие. Они начинены достаточно качественным табаком. Сырье очищено от ракопровоцирующих токсических компонентов путем применения современной технологии. Установлен фильтр-мундштук. Упаковка твердая. Это предупреждает деформирование сигарет.

Преимущества:

хорошее качество табака и фильтра;

не вызывают першение в горле;

доступность (продаются повсеместно);

тонкие.

Недостатки:

недостаточно крепкие для мужчин.

Wings Silver | Цена 100-110 рублей

Такие сигареты можно приобрести за 100-110 руб. за пачку. Изначально их производила корпорация Brown&Williamson Tobacco-Corporation. Сегодня же бренд принадлежит фирме Japan Tobacco-International. Сигареты с фильтром STYLE Super Slims-Blue по качеству можно соотнести с элитными марками. При этом они стоят относительно дешево.

Вкус и аромат у сигарет Wings Silver классический. Это неплохой выбор для динамичных и современных потребителей.

Преимущества:

ест фильтр;

невысокая цена;

доступность.

Недостатки:

не особо качественный табак.

Virginia Slims | Цена 100-110 рублей

Средняя цена таких сигарет с фильтром составляет 100-110 руб. за пачку. Бренд Virginia Slims был создан известной компанией Philip Morris. Марка появилась в 1968 году. Изначально пользовалась популярностью больше у бизнес-леди. Все из-за утонченного вкуса. Продукция имеет классический табачный мягкий привкус. Сегодня сигареты Virginia Slims выбирают и мужчины.

Дизайн упаковки сдержанный и аккуратный. Производитель предлагает несколько разновидностей сигарет Virginia Slims. Они отличаются крепостью и оформлением.

Преимущества:

достаточно крепкие;

наличие качественного фильтра;

приятный вкус.

Недостатки:

последнее время качество стало хуже.

Самые дешевые сигареты с кнопкой

Сигареты с кнопкой – это особая разновидность табачной продукции. Еще называются капсульными. В их фильтре содержится ароматизированная капсула. При надавливании она лопается и табак пропитывается новым вкусом. Особенно популярны такие сигареты среди женщин. Многим нравится кнопочная табачная продукция с ароматом арбуза, ментола, цитрусовых.

Самые дешевые капсульные сигареты:

PLAY Sunrise;

PHILIP MORRIS Premium Арбуз;

BOND Street Compact Premium Mix;

DAVIDOFF Reach Purple;

Rothmans Royals Demi Click.

PLAY Sunrise | Цена 95 рублей

PLAY Sunrise одна из самых дешевых марок сигарет с кнопкой. Купить пачку PLAY Sunrise можно за 95 руб. Несмотря на низкую стоимость, качество сигарет неплохое. Они не вызывают першение и кашель. Предлагаются разные вкусы. Кнопка лопается легко.

Пачка выглядит стандартно. Выполнена из обычного материала. Просто сминается. Поэтому случайно можно повредить целостность сигарет.

Табак ощущается лишь отдаленно. В PLAY Sunrise установлен обычный фильтр. Он хорошо защищает, но легко деформируется.

Преимущества:

хороший вкус и аромат;

неплохой фильтр;

доступная цена.

Недостатки:

пачка низкокачественная;

многим вкус быстро надоедает.

PHILIP MORRIS Premium Арбуз | Цена 100-105 рублей

Такие сигареты продаются по цене от 100 до 105 руб. Этот продукт выбирают многие любители кнопок. Они не имеют неприятного табачного запаха. Характеризуются ярким арбузным вкусом, напоминающим жвачку. Присутствует небольшой холодок.

В этом году упаковка PHILIP MORRIS Premium Арбуз была модернизирована. Поэтому пачка сегодня выглядит еще более привлекательно.

Помимо арбуза предлагаются также сигареты данной марки с цитрусовым и ягодным вкусом. Но они менее популярны.

Установлен фильтр с мундштуком. Но есть одна особенность. После привыкания арбузный аромат перестает ощущаться. Поэтому рекомендуется не курить постоянно PHILIP MORRIS Premium, а менять марки.

Преимущества:

приятный вкус;

хороший фильтр;

сигареты легко тянутся;

красивое оформление.

Недостатки:

среднее качество табака.

BOND Street Compact Premium Mix | Цена 90-120 рублей

Сигареты с кнопкой этой марки продаются за 90-120 руб. за пачку. Упаковка достаточно яркая. Выполнена в черно-зеленом оттенке. Табачный вкус не ощущается. Его перебивает ягодный или яблочный аромат. Дым достаточно легко выветривается. В окружающую поверхность не впитывается.

Фильтр качественный. Поэтому отлично справляется с очисткой дыма от токсических компонентов.

BOND Street Compact Premium Mix – сигареты стандартной крепости. Они не оставляют горечь. Табак завернут в качественную бумагу. Сигареты легко поджигаются. Выкуриваются примерно за 3-4 минуты.

Преимущества:

отличный вкус;

доступная стоимость;

качественный фильтр.

Недостатки:

быстро выкуриваются;

капсула тяжело лопается.

DAVIDOFF Reach Purple | Цена 100-115 рублей

Данные сигареты с кнопкой можно купить за 100-115 руб. за пачку. Марка на российском рынке появилась относительно недавно. Но уже пользуется популярностью, особенно среди молодежи. Сигареты среднего размера. Вкус приятный, с лесными ягодами. Он появляется после нажатия на капсулу или с середины сигареты. Такая продукция подходит как мужчинам, так и женщинам.

Крепость сигарет средняя. Они точно понравятся тем, кто не любит горечь. Дым быстро выветривается. Оформление пачки стандартное. Упаковка выполнена в розово-синем цвете.

Преимущества:

качественный табак;

хороший фильтр;

оригинальный аромат.

Недостатки:

некоторые жалуются на неприятное послевкусие.

Rothmans Royals Demi Click | Цена 100-110 рублей

Rothmans Royals Demi Click предлагаются в нескольких вкусах. Многим нравятся сигареты с красной кнопкой. Они имеют ментолово-арбузный вкус. Не раздражают горло и не вызывают кашель, не горчат. Это является их ключевым преимуществом. Аромат слабый, но приятный.

Что касается качества табака, то оно среднее. К минусам стоит отнести и то, что капсула лопается с усилием. Среди преимуществ Rothmans Royals Demi Click стоит выделить фильтр. В сигаретах данной марки установлен фильтр «Premium +». Он не размокает, отлично держит форму. Предлагается марка Rothmans Royals Demi Click за 100-110 руб. за пачку.

Преимущества:

приемлемая цена;

хороший вкус;

качественное исполнение сигарет и упаковки.

Недостатки:

много дыма;

неприятное послевкусие.

Какие сигареты выбрать?

Широкий выбор сигарет дает возможность подобрать наиболее подходящий вариант по вкусу и цене. Но при этом усложняет покупку. Особенно трудности возникают у курильщиков-новичков. Во избежание проблем стоит придерживаться ряда рекомендаций.

К ним относятся такие:

Выбирая сигареты с фильтром, надо обращать внимание на качество очистительного элемента. Он должен быть достаточно твердым, чтобы не сминаться во время курения. Иначе его фильтрующие свойства будут снижены. Хорошо себя показали фильтры из древесного угля. Они надежно очищают табак от вредных веществ, которые образуются при курении сигарет.

Сигареты без фильтра лучше использовать как можно реже. Они достаточно опасные. Ведь в организм поступают все токсические вещества. Покупать такие сигареты стоит в крайнем случае, когда нет денег на приобретение более качественной табачной продукции.

При выборе капсульных сигарет надо обращать внимание на качество кнопки. Она должна достаточно легко лопаться. Также важно, чтобы аромат равномерно пропитывал табак и оставался в течение всего процесса курения. Вкус стоит выбирать с учетом личных предпочтений.

Желательно, чтобы табак был завернут в плотную бумагу. Тогда сигареты не будут мяться. При этом надо обращать внимание на качество материала. Бумага должна быть безопасной, не выделять вредные компоненты при нагреве.

Женщинам следует выбирать легкие сигареты. Многие фирмы выпускают версии с низким содержанием никотина. Для мужчин же больше подойдут крепкие виды табачной продукции.

Отдавать предпочтение стоит брендовым маркам. Они более качественные. Сигареты малоизвестных фирм могут содержать вредные компоненты и быть опасными для здоровья.

Надо обращать внимание на размер табачной продукции. От этого зависит продолжительность выкуривания одной сигареты.

Смотреть стоит и на пачку. Она должна быть выполнена из плотного картона. Тогда она не будет сминаться в кармане или сумке. А это гарантирует сохранение целостности сигарет.

Чтобы выбрать наиболее подходящую марку сигарет, стоит приобрести и попробовать разные варианты. К тому же такая табачная продукция стоит недорого. Есть места, где сигареты продают поштучно. Важно выбирать оригинальную продукцию. Современный рынок полон аферистов. И часто сигареты, даже дешевые, подделывают. От такой продукции получить удовольствие не выйдет. К тому же она более опасная для здоровья.

Таким образом, табачный рынок России достаточно развит. Предлагаются сигареты на любой вкус и кошелек. К самым дешевым маркам относятся Корона, Астра, Прима, Blooming Pink, Донской Табак, PHILIP MORRIS Premium Арбуз, PLAY Sunrise и ряд других. Цена самых дешевых сигарет не превышает 115 рублей за пачку. Это относительно мало, если проводить сравнение с другими марками. В любом случае надо помнить, что курение не несет пользы для здоровье. Чтобы минимизировать вредное воздействие никотина на организм, стоит выбирать сигареты с фильтром и курить как можно реже.