📝 Важно! Таких понятий, как прописаться или выписаться из квартиры уже не существует. Прописка в России не существует 28 лет, с 01.10.1991 года. Сегодня во всех документах используют понятия как — регистрация по месту жительства или снятие с регистрации. Чтобы читателям было проще и понятней, используются данные термины.

📝 По закону каждый житель России может свободно перемещаться по всей территории государства. Это право закреплено Конституцией. Но у каждого гражданина есть и обязанности. Согласно ФЗ №5242-1 нужно регистрироваться по месту пребывания или постоянного проживания в определенный термин. Периодически в нормативную базу вносятся коррективы. Поэтому важно знать, можно ли жить без прописки в этом году, сколько и чем чревато нарушение сроков оформления регистрации.

Можно ли в 2021 году жить без прописки в России?

Жить без временной или постоянной регистрации в стране можно, но это создает ряд проблем. Отсутствие прописки ограничивает в плане получения социальных услуг. Становится недоступно:

оформление кредита в банке;

получение пособия;

оформление субсидии на квартплату;

прикрепление к районной поликлинике для получения бесплатной помощи;

оформление ребенка в садик или школу;

официальное трудоустройство.

Помимо этих ограничений гражданин становится нарушителем закона. Поэтому, если контролирующие органы обнаружат отсутствие прописки, то выпишут штраф.

Если человек не зарегистрирован в квартире, в которой живет, тогда он не имеет права пользоваться помещением, находиться в нем. В любой момент собственник может выгнать квартиранта.

Зачем введена обязательная регистрация?

Правительство ввело обязательную регистрацию по двум причинам. Во-первых, с целью возможности разыскать человека по адресу в случае необходимости. Во-вторых, для исключения ситуаций, когда в квартире зарегистрирован один человек, а по факту проживает несколько. В этом случае расходуется больше коммунальных ресурсов, но владелец помещения не оплачивает их в полной мере. По закону оплата услуг ЖКХ производится за каждого прописанного на территории жильца.

Граждане страны могут свободно переезжать из одного города в другой, жить там, где им комфортно. Но о смене места проживания важно сообщать в Миграционную службу.

Сколько можно жить без регистрации по закону РФ?

Существуют разные ситуации, при которых снимают с регистрационного учета. Основные причины отсутствия прописки приведены ниже:

продажа квартиры;

приезд иностранца на территорию страны;

переезд в другой город;

выселение.

Нет прописки у новорожденных. В каждом из этих случаев выделяется определенный временной промежуток на постановку на учет в миграционной службе.

Продажа квартиры

На выписку из проданной квартиры и прописку в новой государство дает неделю. Обычно человек снимается с учета непосредственно перед продажей недвижимого имущества или в течение определенного времени после заключения сделки. Данный момент оговаривается сторонами и фиксируется в договоре. После выписки надо в срок до 7 дней подать документы на регистрацию проживания по новому адресу. Если квартира еще не куплена и в течении недели ситуация не изменится, нужно временно прописаться у родственников или друзей.

Приезд иностранца на территорию страны

В Россию иностранцы приезжают по разным причинам. Кто-то пересекает границу по случаю командировки. У кого-то тут живут родственники и хочется их проведать. Есть те, которые приезжают в Россию на получение высшего образования. Некоторые решают остаться тут жить навсегда. В любом случае надо уведомить ГУВМ МВД о прибытии и оформить прописку в срок до 7 дней.

Если иностранец собирается остаться жить в России, ему надо получить постоянную регистрацию. Приезжим по работе, учебе и на лечение выдают временную прописку. По ней иностранец может пребывать в России три месяца. Далее ему нужно покинуть границы государства либо продлить регистрацию. Временно прописаться можно в арендованной квартире, гостинице, санатории, общежитии, доме отдыха.

Есть ряд ситуаций, при которых срок постановки на учет может быть изменен. В частности, это касается новорожденных. Если у иностранца родился ребенок на территории России, тогда его нужно зарегистрировать в течение 7 суток после получения свидетельства о рождении. Данный документ обычно выдают в месячный срок после появления на свет малыша. Поэтому общий период пребывания ребенка на территории России без прописки составляет около пяти недель.

Приезд в другой город

Причины приезда в другой город разные. Одни меняют место пребывания в связи с обучением или работой. Другие приезжают в другой город с целью получения более качественного лечения. Некоторые просто хотят навестить родных. Есть и те, которые решили сменить место жительства. В последнем случае оформляется постоянная прописка. На нее дается неделя после приезда. Лучше не медлить и заранее найти квартиру, в которой можно зарегистрироваться.

Если же гражданин не собирается оставаться жить в городе на постоянной основе, планирует находиться на территории больше 90 дней, тогда ему придется оформить временную прописку.

Выселение из жилплощади

Есть разные причины выселения из квартиры. Самая распространенная из них – невыплата кредита, выданного на покупку жилплощади. Также могут выселить злостных нарушителей правил проживания в доме. Во всех этих случаях придется искать новое помещение для прописки. Зарегистрироваться, согласно действующим правилам, нужно будет в течение недели.

Рождение малыша

Рожденного малыша надо зарегистрировать в недельный срок после выдачи ему свидетельства о рождении. Прописывают кроху в квартире, где живут мать с отцом. Согласно Семейному Кодексу запрещено проживание несовершеннолетних отдельно от родителей. Если у младенца нет отца и матери, тогда его прописывают усыновители или опекуны на своей территории.

Сколько делают прописку?

Оформить прописку можно через ГУВМ МВД, МФЦ, паспортный стол. Быстрее всего рассматривают документы и регистрируют место жительства при непосредственном обращении в миграционную службу. При наличии всех документов прописку оформляют в срок до трех дней. Если требуется проверка места проживания, тогда может уйти 7-8 дней. Поэтому рекомендуется подавать заявку на регистрацию как можно быстрее.

Что делать, если пропущен срок прописки?

Если пропущен срок оформления прописки, установленный правительством России, тогда нужно заплатить штраф и после этого подать документы на регистрацию по месту проживания по всем правилам и требованиям.

Иногда пропуск срока случается по уважительным причинам. К ним относятся такие:

командировка в другой город;

тяжелая болезнь с лечением на дому либо в стационаре;

покупка жилья.

В подобных случаях можно избежать штрафа. Но уважительная причина должна быть подтверждена документально. Это может быть командировочное уведомление, справка из больницы, договор покупки квартиры, справка с работы. Каждый случай пропуска рассматривается индивидуально. Для этого нужно обратиться в отдел миграции, паспортный стол.

Какой штраф за отсутствие прописки?

Размер штрафа в регионах устанавливается нормативными актами, но на основании КоАП России. Согласно этому кодексу лица, нарушившие порядок и сроки регистрации, караются штрафом 2000-3000 руб. В СПБ и столице денежное взыскание самое большое: находится в границах 3000-5000 рублей. В небольших городах оно не превышает 3000 рублей.

Надо заметить, что закон нарушают не только те, которые не регистрируются на территории проживания, а и те, которые разрешают жить в своей квартире без прописки. Последние платят от 2000 до 5000 рублей по КоАП. В СПБ и Москве штраф достигает 7000 руб.

Иностранные граждане могут не знать всех правил и требований России касательно пребывания на территории. Тем не менее, они не освобождаются от ответственности. За отсутствие прописки им придется заплатить около 2000-5000 рублей. В столице и СПБ санкция выше — 5000-7000 рублей. Дополнительно иностранцу нужно будет покинуть территорию страны.

Вывод! Без прописки можно жить на территории России 7-90 дней. За нарушение сроков регистрации придется заплатить штраф. Но при наличии уважительной причины можно избежать денежного взыскания. Гражданам РФ и иностранцам лучше не медлить с оформлением прописки. Отсутствие регистрации может обернуться не только штрафом, но и проблемами с получением социальных, медицинских услуг.