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А вы знали что, что агрессия влечет за собой новую агрессию

Агрессия

Исследователи из Калифорнийского технологического института изучали влияние агрессии на дальнейшее поведение. Эксперименты проводились на грызунах.

Эксперты убеждены, что агрессивное поведение является врожденным и буквально запрограммировано в мозге. Данное поведение как правило начинает проявляться при достижении зрелости, тем не менее частые переживания могут привести к его изменениям.

Ученые зафиксировали усиление жестких нейронных цепей, координирующих агрессию у мышей, в результате победы в жестком поединке. В дальнейшем эти особи уже отличаются повышенной агрессией в отношении своих соперников.

Научные работники исследовали группу синапсов сигналов, поступающих из малоизученной области мозга, которая находится между миндалевидным телом и гиппокампом. Данный участок, по мнению ученых, отвечает за агрессивное поведение грызунов. Оказалось, что после регулярной тренировки агрессии наблюдается долговременная потенциация синапсов.

Теперь ученые планируют выявить мозговые узлы, которые влияют на весь нейронный контур агрессии. Для этого они намерены изучить изменения нейронной активности в определенных областях мозга.

Агрессия Исследования Наука Ученные Эксперименты
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