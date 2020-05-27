Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!



Биолог объяснила, почему заразится коронавирусом лучше как можно позже


 Владимир Корниецкий0
Анча Баранова
Фото: https://s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1886185/inx960x640.jpg

Доктор биологических наук, а также профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, дала объяснение, почему все же не надо ускорять заражение коронавирусом.

По ее словам, что когда человек подхватывает какую-нибудь инфекцию в самом начале эпидемии, то у нее значительно меньше способов бороться с этим. Поскольку знаний о вирусе очень мало.

«Если был бы выбор, сейчас заразиться вирусом или через полгода, то конечно лучше через полгода. Поскольку шансы переболеть бессимптомно есть больше, когда вирус разбавляется в каком-то смысле и ослабевает», — процитировали профессора Анчу Баранову в РИА Новости.

Также она сказала, что будут со временем расти все новые знания о неизвестном вирусе и осложнениях, которые этот вирус вызывает после болезни. Например, если в начале пандемии врачи не знали, какое влияние COVID-19 имеет на свертываемость крови, то сейчас стали успешно и вовремя применять противотромбовую терапию.

Читайте также:  Власти РФ помогут россиянам выйти из бедности

Анча Баранова иронично заметила, что предпочитает, пока не выпустят вакцину «подождать с коронавирусом».

Связи поста: > > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Роспотребнадзор не исключает продления ограничений до июня
  2. Чем дезинфицировать полы в квартире для идеальной чистоты?
  3. Россияне получат хорошие скидки на аренду жилья из-за коронавируса
  4. Свыше половины россиян сообщили о резком снижении доходов из-за пандемии
  5. На территории России запретили продавать маски организациям без фармацевтической лицензии
  6. В Москве и Санкт-Петербурге будут штрафовать владельцев старых машин.
  7. В России предлагают продлить режим самоизоляции еще на 14 дней
  8. В России рассказали как будут продлевать режим самоизоляции
  9. В России штрафы за превышение скорости вырастут в 6 раз
  10. В России предупредили о обмане при трудоустройстве онлайн
Дзен

Читайте также:

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о