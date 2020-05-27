Биолог объяснила, почему заразится коронавирусом лучше как можно позже

Доктор биологических наук, а также профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, дала объяснение, почему все же не надо ускорять заражение коронавирусом.

По ее словам, что когда человек подхватывает какую-нибудь инфекцию в самом начале эпидемии, то у нее значительно меньше способов бороться с этим. Поскольку знаний о вирусе очень мало.

«Если был бы выбор, сейчас заразиться вирусом или через полгода, то конечно лучше через полгода. Поскольку шансы переболеть бессимптомно есть больше, когда вирус разбавляется в каком-то смысле и ослабевает», — процитировали профессора Анчу Баранову в РИА Новости.

Также она сказала, что будут со временем расти все новые знания о неизвестном вирусе и осложнениях, которые этот вирус вызывает после болезни. Например, если в начале пандемии врачи не знали, какое влияние COVID-19 имеет на свертываемость крови, то сейчас стали успешно и вовремя применять противотромбовую терапию.

Анча Баранова иронично заметила, что предпочитает, пока не выпустят вакцину «подождать с коронавирусом».