Большинство россиян в этом году ожидают снижения доходов

50% жителей нашей страны считают, что их общие доходы станут меньше. Такая статистика получилась благодаря исследованию, который провел РАНХиГС.

Дмитрий Рогозин, ныне работающий заведующим лаборатории, так комментирует ситуацию:

«Среди людей преобладают преимущественно негативные взгляды на будущее. Единственное отличие в том, что прошлые негативные эмоции у людей вызывало будущее всей страны, а сейчас только лишь будущее их личной семьи».

Мнения, что общие заработки упадут, придерживаются 36% всех опрошенных. Еще 27% считают, что их доходы упадут в несколько раз, если не исчезнут совсем, готовятся к максимально худшему исходу. Следующие 25% думают, что их прибыль останется на том же уровне, на котором находится и сейчас. А 6% и вовсе считают, что они станут зарабатывать больше, нежели на сегодняшний момент.

По отношению к коронавирусу 69% думают, что эта болезнь сильно пошатнет экономическое состояние Российской Федерации, оставит на ней серьезный след. А 18% в свою очередь, говорят, что не видят в ней чего-то серьезного для ситуации в нашей стране.