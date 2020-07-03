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Число жалоб в трудовые инспекции во время кризиса выросло в два раза


 Владимир Корниецкий0
Жалобы в трудовые инспекции
Фото: www.mapertunity.com

В июне этого года в трудовые инспекции поступило 7 тыс. жалоб. Это вдвое больше, чем в июне 2019 года.

32% жалоб содержат претензии по незаконному увольнению, неуплате расчетов и невыдаче трудовых книжек. Это более трети от всех заявлений. На втором месте жалобы на нарушения при выдаче зарплат. Об этом сообщают «Ведомости» на основе данных Роструда.

30% жалоб касаются неполной выплаты или задержки заработной платы. В других жалобах поднимается вопрос о спорах по отпускам, листкам нетрудоспособности, изменениям в условиях труда и организации рабочего времени. Эксперты считают, что эта статистика раскрывает полную картину происходящего на рынке труда, когда компании сократили 20% сотрудников.

Этот кризис, в отличии от предыдущих, более жесткий, так как компании максимально сокращали персонал. К тому же, 56% урезали зарплаты, и фонд оплаты труда сократился на 28%.

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В NEWS.ru сообщили, что знатоки трудового законодательства рассказали о наказаниях для предпринимателей за незаконные увольнения.

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