Член Общественной палаты предложил освободить россиян, потерявших работу от платы за детсад

В период пандемии коронавируса, многие граждане России потеряли работу. Поэтому Султан Хамзаев (член Общественной палаты) выступил с предложением снять с россиян, потерявших работу из-за пандемии, обязанность уплаты за детский сад.

Есть много тех, кто оказался в трудной ситуации, в том числе финансовой (вследствие режима самоизоляции). Указал Хамзаев в своем обращении к министру Михаила Мишустина. Также было отмечено, что за ними будет сохраняться обязанность на внесение определенных платежей, за детсад в том числе.

Султан Хамзаев предложил, если в период самоизоляции один из кормильцев семьи или оба утратили работу, то нужно изучить все возможности освобождения родителей от обязательной платы за услуги детского сада до конца текущего года.

Но обязательным условием для получения такой льготы-официальный статус безработного. Чтобы его получить, как сообщает RT, россиянам необходимо будет в обязательном порядке быть зарегистрированными на бирже труда.

Напомним, что ранее в Госдуме предложили увеличить в 8 раз пособие по безработице.