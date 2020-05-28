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Член Общественной палаты предложил освободить россиян, потерявших работу от платы за детсад


 Владимир Корниецкий0
Детсад
Фото: https://roomester.ru/wp-content/uploads/2018/07/dizajn-detskogo-sada-40.jpg

В период пандемии коронавируса, многие граждане России потеряли работу. Поэтому Султан Хамзаев (член Общественной палаты) выступил с предложением снять с россиян, потерявших работу из-за пандемии, обязанность уплаты за детский сад.

Есть много тех, кто оказался в трудной ситуации, в том числе финансовой (вследствие режима самоизоляции). Указал Хамзаев в своем обращении к министру Михаила Мишустина. Также было отмечено, что за ними будет сохраняться обязанность на внесение определенных платежей, за детсад в том числе.

Султан Хамзаев предложил, если в период самоизоляции один из кормильцев семьи или оба утратили работу, то нужно изучить все возможности освобождения родителей от обязательной платы за услуги детского сада до конца текущего года.

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Но обязательным условием для получения такой льготы-официальный статус безработного. Чтобы его получить, как сообщает RT, россиянам необходимо будет в обязательном порядке быть зарегистрированными на бирже труда.

Напомним, что ранее в Госдуме предложили увеличить в 8 раз пособие по безработице.

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