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Что следует знать об отдыхе на море этим летом?


 Pavel Markovich0
Отдых на море
Фото: https://i6.photo.2gis.com/images/branch/45/6333187014497256_60c3.jpg

О перспективах отдыха за границей или на море сейчас говорить рано. Когда ситуация с коронавирусной пандемией прояснится, и каким окажется туристический сезон этого года, остается загадкой. Не исключено, что полноценный отдых будет возможен лишь к концу лета. Однако многие курорты останутся потенциально опасными и после этого. Всем отдыхающим теперь придется уделять повышенное внимание собственной защите.

Отдых на море летом

В этом плане отдых в хороших условиях выглядит даже более опасным, чем путешествие с палатками. Так, вероятность заразиться COVID-19 в случае поездки к морю на собственном автомобиле с личными вещами будет минимальной. Кемпинг можно огородить ленточками, чтобы полностью изолироваться от других людей.

Международный туризм в этом году представляется крайне опасным. Согласно прогнозам экспертов, на заграничный отдых отважится 1 из 9 россиян, обычно выбирающих путешествие за рубеж. В связи с массовым распространением коронавируса отдых в Крыму или на Черноморском побережье выглядит более безопасным, хотя и здесь риски присутствуют. Заразиться COVID-19 через морскую воду невозможно, поскольку йод и соль препятствуют его распространению.

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Но и на отдыхе необходимо соблюдать ряд правил. После соприкосновений с песком, землей, галькой и грунтом нужно обработать руки антисептиком или помыть. Ходить по песку или гальке босиком медики не рекомендуют. Особое внимание следует уделить детям, оставлять их одних на пляже нельзя, поскольку влажный песок является отличной средой для существования микроорганизмов и бактерий. При этом шансы заразиться коронавирусом даже в этом случае остаются минимальными. Так, риск подцепить ротавирусную инфекцию или гельминты куда выше.

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