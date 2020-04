ЦБ РФ информирует граждан о новых видах мошенничества — будьте осторожны

В связи с пандемией во всем мире активизировались мошенники, специализирующиеся на краже денежных средств с банковских карт.

Схемы их работы довольно просты: предлагая своим жертвам пособия, отсрочки по ипотеке и снижение ставок по кредитам, возврат денег за авиабилеты, волонтерство, бесплатные диагностические тесты.

Предложение зависит от жертвы. Пожилым людям, находящимся в зоне риска, воры предлагают помощь в приобретении жизненно необходимой продукции. При этом просят совершить предоплату или оплатить услуги полностью.

ЦБ России напоминает, что ни при каких условиях нельзя сообщать свои данные банковской карты, пароли из СМС посторонним лицам.

Также в связи с темой короновирусной инфекции снова появились рассылки на фальшивые сайты с символикой Российских организаций. Письма с таким содержанием лучше игнорировать, а по ссылкам ни в коем случае не переходить, чтобы не попасть в руки мошенников.

Сотрудники полиции предупреждают, что одним из новых видов мошенничества являются СМС сообщения о нарушении режима самоизоляции и карантина, за которые якобы выписывается штраф в размере 3500 рублей. Оплатить письмо счастья мошенники просят в течении 24 часов на номер одного из операторов сотовой связи, объясняя это тем, что суды не работают. В случае отказа обещали жертвам возбудить уголовное дело по ст. 207 УК РФ. Напоминаем, что в статье говорится о заведомо ложном акте терроризма. Полицейские просят граждан быть бдительными и сообщать о любых случаях мошенничества.

Кроме того, на территории Москвы и Московской области были выявлены случаи торговли поддельными справками для передвижения в период самоизоляции.

The following two tabs change content below.