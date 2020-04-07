ЦБ РФ информирует граждан о новых видах мошенничества — будьте осторожны

В связи с пандемией во всем мире активизировались мошенники, специализирующиеся на краже денежных средств с банковских карт.

Схемы их работы довольно просты: предлагая своим жертвам пособия, отсрочки по ипотеке и снижение ставок по кредитам, возврат денег за авиабилеты, волонтерство, бесплатные диагностические тесты.

Предложение зависит от жертвы. Пожилым людям, находящимся в зоне риска, воры предлагают помощь в приобретении жизненно необходимой продукции. При этом просят совершить предоплату или оплатить услуги полностью.

Все это делается с одной целью — выманить персональные данные клиентов.

ЦБ России напоминает, что ни при каких условиях нельзя сообщать свои данные банковской карты, пароли из СМС посторонним лицам.

Также в связи с темой короновирусной инфекции снова появились рассылки на фальшивые сайты с символикой Российских организаций. Письма с таким содержанием лучше игнорировать, а по ссылкам ни в коем случае не переходить, чтобы не попасть в руки мошенников.

Сотрудники полиции предупреждают, что одним из новых видов мошенничества являются СМС сообщения о нарушении режима самоизоляции и карантина, за которые якобы выписывается штраф в размере 3500 рублей. Оплатить письмо счастья мошенники просят в течении 24 часов на номер одного из операторов сотовой связи, объясняя это тем, что суды не работают. В случае отказа обещали жертвам возбудить уголовное дело по ст. 207 УК РФ. Напоминаем, что в статье говорится о заведомо ложном акте терроризма. Полицейские просят граждан быть бдительными и сообщать о любых случаях мошенничества.

Кроме того, на территории Москвы и Московской области были выявлены случаи торговли поддельными справками для передвижения в период самоизоляции.