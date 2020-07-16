Действительно ли чипсы вредны для организма человека?

Чипсы, газировка и разнообразные сладости считаются злейшими врагами организма, которые не только калорийны, но и ненатуральны. В результате, люди, которые заботятся о своей фигуре, волосах и коже полностью отказываются от употребления чипсов, несмотря на то, что иногда очень хочется побаловать себя солёным. Но насколько же правдивы мифы о вреде чипсов?

Диетолог Иван Алименко дал ответ на этот вопрос, сравнив между собой фрукты и чипсы. По словам мужчины, основной вред чипсов заключается в том, что люди употребляют их большими порциями и переедают.

Категорически запрещены чипсы людям с ожирением, ведь они содержат много калорий; людям с гипертонией, из-за того что они солёные; а так же людям с атеросклерозом, поскольку в их состав входит холестерин. В остальных случаях чипсы не наносят критический вред организму, если употреблять их небольшими порциями. Ведь если вместо маленькой упаковки чипсов купить килограмм фруктов — можно растолстеть ещё сильнее, потому что фруктоза влияет на формирование висцерального жира.

Зачастую, люди покупают большие упаковки потому что они значительно выгоднее, а впоследствии переедают и получают проблемы со здоровьем. Но если отдавать предпочтение небольшим упаковкам чипсов, при этом не покупая их каждый день, можно спокойно наслаждаться ними без опасения получить серьёзные проблемы со здоровьем.