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Действительно ли чипсы вредны для организма человека?

Чипсы
Фото: s.france24.com

Чипсы, газировка и разнообразные сладости считаются злейшими врагами организма, которые не только калорийны, но и ненатуральны. В результате, люди, которые заботятся о своей фигуре, волосах и коже полностью отказываются от употребления чипсов, несмотря на то, что иногда очень хочется побаловать себя солёным. Но насколько же правдивы мифы о вреде чипсов?

Диетолог Иван Алименко дал ответ на этот вопрос, сравнив между собой фрукты и чипсы. По словам мужчины, основной вред чипсов заключается в том, что люди употребляют их большими порциями и переедают.

Категорически запрещены чипсы людям с ожирением, ведь они содержат много калорий; людям с гипертонией, из-за того что они солёные; а так же людям с атеросклерозом, поскольку в их состав входит холестерин. В остальных случаях чипсы не наносят критический вред организму, если употреблять их небольшими порциями. Ведь если вместо маленькой упаковки чипсов купить килограмм фруктов — можно растолстеть ещё сильнее, потому что фруктоза влияет на формирование висцерального жира.

Зачастую, люди покупают большие упаковки потому что они значительно выгоднее, а впоследствии переедают и получают проблемы со здоровьем. Но если отдавать предпочтение небольшим упаковкам чипсов, при этом не покупая их каждый день, можно спокойно наслаждаться ними без опасения получить серьёзные проблемы со здоровьем.

Диетолог Иван Алименко Фрукты Чипсы
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