Доступность жилья по льготной ипотеке этой осенью сошла на нет

Возможность приобретения жилья по льготной ипотеке под 6,5% этой осенью обрело лишь кажущуюся выгоду. И это несмотря на то, что ипотека под 6,5% гораздо лучше, чем 12%. Но проблема связана с тем, что квартиры слишком сильно подорожали за полгода.

Рынок ипотеки в России бил все рекорды с того момента, как в мае появилась государственная программа, касаемая льготной ипотеки. Согласно ей, жильё в новых домах можно приобрести в ипотеку под 6,5%. Но сейчас эффект доступности жилья уже успел свестись к минимуму из-за роста цен на квартиры.

Национальное рейтинговое агентство привело данные. Газета “Коммерсант” озвучила их исследования. Согласно подсчётам аналитиков, цены в новых строящихся домах Москвы к середине октября выросли на 10%, на 17% произошёл рост цен в Санкт-Петербурге. В регионах произошло подорожание примерно на 7%. И это по сравнению с концом апреля. При этом, как отмечают некоторые застройщики, для покупателей эффект от льготной ставки уже сводится к нулю, если цены подскочили на 8%.

Главная причина роста цен на жильё — взлетевший на него спрос. Поэтому застройщики смогли позволить себе отменить на него скидки и при этом хорошо на этом заработать.