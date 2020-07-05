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Двойная пенсия в России: как ее получить?


 Владимир Корниецкий0
Двойная пенсия
Фото: yrist911.ru

Российское законодательство позволяет законно получать две пенсии одновременно. Обязательное условие — после выхода на пенсию в силовых структурах получить гражданскую работу.

Тонкости отечественного пенсионного законодательства состоят в том, что «силовая пенсия», которая назначается гражданам по выслуге лет, не добавляется к обычным выплатам. Таким образом, можно существенно повысить свои доходы, выполнив всего одно условие, пишет блог «Сотрудник Пенсионного фонда».

Граждане, получающие пенсию за работу в силовых или военных структурах, могут получить еще одну пенсию, если проработают в гражданской сфере минимум 11 лет. При выполнении этого условия и при достижении возраста 65 лет подается заявление в пенсионный фонд РФ о начислении еще одной пенсии. В будущем планируется введение таких двойных пенсий и для социальных работников.

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Стоит отметить, что недавно на рассмотрение Госдумы был вынесен законопроект, предусматривающий право досрочного выхода на пенсию для сотрудников спасательных служб.

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