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Эксперт рассказал, как россиянам сохранить сбережения


 Pavel Markovich0
Финансы
Фото: https://u-f.ru/sites/default/files/kyda_vlozhit_dengi.jpg

Финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич считает, что самый лучший и надежный способ для обеспечения сохранности сбережений — это вложение в ценные бумаги. Об этом сообщает URA.RU.

Эксперт сказал, что граждане России в последнее время стали чаще забирать деньги со своих банковских счетов, не имея от заморозки вкладов никаких экономических и рациональных выгод. Наличные хранить дома не стоит, даже если это валюта, так как на конвертации можно потерять очень много. Техника, драгоценности дешевеют и тоже не дают абсолютно никаких гарантий.

Поэтому самым удобным и надежным способом хранения денег являются ценные бумаги. Также Кривелевич сказал, что он категорически не советует отдавать свои ценные бумаги другим людям, что необходимо думать о своей старости и о том, как ее обеспечить, и поэтому следует озадачится вопросом повышения финансовой грамотности и учиться хорошо разбираться в рынке ценных бумаг.

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Тем, кто совсем не имеет никого опыта в обращении с ценными бумагами, эксперт посоветовал начать с приобретения государственных облигаций. Для рублевых облигаций можно выделить средства, соответствующие расходам на один год жизни, а остальные вложения делать в долларовые акции и облигации, имеющие серьезные перспективы.

Ранее интернет — портал «DomStrouSam.ru» рассказал о том, что россияне не видят необходимости в том, чтобы отказаться от использования наличных денег.

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