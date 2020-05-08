После того, как вы купили продукцию в магазине, чеки лучше порвать или взять с собой домой. Если этого не сделать, то можно потерять деньги, сообщил агентству «Прайм» Иван Соловьев член научно-консультативного совета Следственного комитета, председатель Центра правовой помощи «Дело жизни».

«Многие покупатели, купив товар в супермаркете, чек кидают в коробку, которая находится с прилавком или в урну. Многие из них знают о финансовой безопасности, чек оставляют себе, дома выбрасывают. Во всех этих ситуациях чек могут подобрать мошенники для хищения денежных средств», — сообщил он.

Почему нельзя оставлять чек в магазине?

Все ситуации касаются непосредственно магазина, который выдал чек покупателю, а также и самого покупателя.

Схема весьма простая. К примеру, если вы оплатили продукты наличными, мошенник, который ваш чек возьмет, вынесет (украдет) такой же товар, сняв с него штрих код. А на следующий день мошенники принесут на возврат товар обратно в магазин, получат за него деньги.