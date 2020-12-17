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Экспертное мнение: в скором времени подорожает хлеб, фрукты, овощи и макаронные изделия

Эксперты предрекают рост цен на продукты после указания российского президента.

По заявлению председателя правления Российской ассоциации рыночных экспертов Андрея Карпова и экономиста Антона Любича, недавнее указание российского президента Владимира Путина относительно сдерживания цен, скорее всего, спровоцирует по всей стране рост на многие продукты питания.

По мнению экспертов, фиксация властями цен на многие товары может привести к их дефициту, что приведет неминуемо к повышению стоимости на многие продукты, в том числе на хлеб, фрукты, овощи и макаронные изделия.

Если даже производители выставят товары по социальным ценам, то они будут в ограниченном количестве, а продукция других брендов будет реализовываться уже по новой стоимости. Кому не хватит продукции эконом-класса будут вынуждены все равно приобретать ее по более высокой цене.

По словам Карпова, нет ничего страшного, что цены на продукты питания несколько выросли, ведь это нормальное явление, связанное с повышением их стоимости на международных биржах.

Хочется отметить, что ранее компанией X5 Retail, управляющей такими торговыми сетями, как «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», были обнулены торговые наценки на семь продуктов. В перечне значатся такие необходимые товары, как хлеб, макаронные изделия, черный чай, говядина тушеная, ультрапастеризованные молочные изделия, зерновые хлопья и картофель.

Питание Подорожание Продукты Цена Эксперт
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