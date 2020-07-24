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Экспертом названа опасность сушки белья на балконе

Балкон
Фото: storage.myseldon.com

В своем интервью с радио Sputnik директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, что высушенное на балконе в городе белье не обретает свежесть и чистоту, а накапливает вредные для здоровья человека элементы таблицы Менделеева.

Сырое белье за окном, как пояснил эксперт, будет играть роль фильтра, где будут осаждаться взвешенные частицы в виде сажи, тяжелых металлов, пыли от стирания шин и тормозных колодок.

Длительный контакт с подобными канцерогенными веществами, предупредил эколог, повышает риск возникновения опухолей. Эффект на здоровье, как подчеркнул Ястребцев, будет произведен не сразу, однако это значительно повысит нагрузку на организм.

Специалист советует отказаться от сушки белье на улице, если балкон выходит на оживленную дорогу, и делать это в зеленом дворе или экологически чистом районе, только тогда она будет полезной.

Ранее было рассказано про главные ошибки при стирке пляжной и спортивной одежды. Согласно советам эксперта, купальники следует стирать вручную, а в процессе стирки спортивной одежды вместо кондиционера использовать уксус.

Антон Ястребцев балкон Белье Специалист
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