Эксперты рассказали на сколько полезны самодельные маски для лица

Американские медики оценили эффективность масок, изготовленных самостоятельно. Проверка выполнялась при помощи специальной аэрозольной системы. В воздух выбрасывались микрочастицы материи и мельчайшие капли жидкости, после чего ученые смотрели, как хорошо ткань удерживает вещества.

Полезны ли самодельные маски?

Исследование показало, что шелковая и хлопчатобумажная ткань блокирует 80-99% выпускаемых частиц. Подобные результаты позволяют поставить маски из данной ткани в один ряд с медицинскими респираторами.

Маски из нескольких слоев марли (не менее 8), дополненные нетканым материалом, также показывают высокую эффективность. Степень защиты в этом случае составляет 75-80%.

А вот однослойные маски оказались малоэффективными. Они задерживали примерно 30-55% частиц. Данные средства защиты не могут препятствовать проникновению наиболее мелких частиц.

Эффективность маски, по мнению экспертов, также зависит от правильности ношения. Так, наличие зазоров между лицом и маской уменьшает степень защиты на 50-55%. Именно потому чрезвычайно важна грамотная «подгонка» изделия.