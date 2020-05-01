Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Эксперты рассказали, почему так сильно обвалился рубль


 Pavel Markovich0
Рубль
Фото: lenta.ua

Согласно информации, предоставленной изданием «Эксперт online», эксперты сделали выводы о причинах падения курса рубля. Ведущие экономисты страны считают, что обвал отечественной валюты и укрепление евро и доллара обусловлены целым комплексом факторов, главным из которых является возможное сокращение Центробанком РФ продажи валюты на фоне увеличения стоимости нефти.

Издание приводит статистические данные, которые показывают существенное удешевление рубля перед майскими выходными. 30 апреля на валютном рынке доллар стоил 74,40 руб., а евро – 81,46 руб.

Эксперты подчеркивают, что на позиции рубля сказывается негативная ситуация в ЕМ-сегменте (прибыль фиксируется в конце месяца) и локальные факторы, например, закономерное в конце налогового периода снижение предложения экспортной выручки и возможное сокращение продажи валюты Центральным банком России.

Читайте также:  Сколько ЦБ России потратил денег на поддержку рубля?

В любом случае, ситуация складывается интересная. Алексей Корнев, представитель ГК «Финам» обращает внимание на рынок энергоносителей, где с 1 мая текущего года начнут выполнять договоренности о сокращении добычи нефти. В связи с этим можно ожидать очередных сюрпризов.

Антон Покатович из компании «БКС Премьер» утверждает, что давление на рубль можно сохранить в умеренном русле, если удастся избежать шоковых ситуаций на рынке. Одной из самых опасных тенденций для отечественной валюты является возвращение активного снижения стоимости нефтепродуктов.

Связи поста: > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. Экономика России из-за карантина может потерять 18 трлн. рублей а безработных может стать более 15 млн. человек
  2. Россияне смогут на 5 лет раньше выйти на пенсию
  3. В России проценты по кредитам нужно отменить — Зюганов
  4. В России вводят новые доплаты пенсионерам
  5. Садоводов России ждет новый налог на воду.
  6. Россияне все чаще стали добровольно отказываться от пенсий!
  7. Премьер-министр РФ анонсировал новый пакет мер поддержки населения
  8. Почему государство не будет помогать деньгами всем россиянам?
  9. Подорожает ли доллар до 80 рублей к началу мая?
  10. Период предоставления каникул затягивается банками из-за объективных причин
Дзен

Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о