Эксперты рассказали, почему так сильно обвалился рубль

Согласно информации, предоставленной изданием «Эксперт online», эксперты сделали выводы о причинах падения курса рубля. Ведущие экономисты страны считают, что обвал отечественной валюты и укрепление евро и доллара обусловлены целым комплексом факторов, главным из которых является возможное сокращение Центробанком РФ продажи валюты на фоне увеличения стоимости нефти.

Издание приводит статистические данные, которые показывают существенное удешевление рубля перед майскими выходными. 30 апреля на валютном рынке доллар стоил 74,40 руб., а евро – 81,46 руб.

Эксперты подчеркивают, что на позиции рубля сказывается негативная ситуация в ЕМ-сегменте (прибыль фиксируется в конце месяца) и локальные факторы, например, закономерное в конце налогового периода снижение предложения экспортной выручки и возможное сокращение продажи валюты Центральным банком России.

В любом случае, ситуация складывается интересная. Алексей Корнев, представитель ГК «Финам» обращает внимание на рынок энергоносителей, где с 1 мая текущего года начнут выполнять договоренности о сокращении добычи нефти. В связи с этим можно ожидать очередных сюрпризов.

Антон Покатович из компании «БКС Премьер» утверждает, что давление на рубль можно сохранить в умеренном русле, если удастся избежать шоковых ситуаций на рынке. Одной из самых опасных тенденций для отечественной валюты является возвращение активного снижения стоимости нефтепродуктов.