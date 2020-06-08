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Эпидемиолог: антисептики вредны для здоровья


 Владимир Корниецкий0
Эпидемиолог
Фото: https://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/900×506/public/news-2020-06/ZB__3356.jpg?itok=X432QZzj

Использовать антисептики необходимо осторожно, так как они могут навредить здоровью. Такое заявление сделал врач-эпидемиолог и по совместительству депутат Госдумы Геннадий Онищенко, пишет Ura.ru.

Онищенко подчеркнул, что длительное использование антисептиков может провоцировать аллергические реакции и сильно сушить кожу рук. По словам депутата, антисептик, выполняя на отлично свою непосредственную задачу – убивая вирусы и бактерии, одновременно уничтожает и полезную защитную микрофлору рук, из-за чего может пострадать кожа. Мало того, бактерии имеют способность адаптироваться к санирующим средствам.

Геннадий Онищенко порекомендовал гражданам внимательно изучать инструкцию перед приобретением дезинфицирующего средства. Как известно, сейчас большинство дезинфекторов производится на основе спирта. Но появляются и новые, более совершенные, разработки.

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Стоит напомнить, что в МЧС обнародовали способ приготовления антисептика для рук в домашних условиях. Для приготовления одного литра средства необходимо 830 мл 96-процентного этанола, 750 мл 99,8-процентного изопропилового спирта, 40 мл 3-процентной перекиси водорода, 15 мл 98-процентного глицерина. Остальной объем – дистиллированная вода. После смешивания ингредиентов, необходимо подождать 72 часа, чтобы нейтрализовать микробы из новой емкости.

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