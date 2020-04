Есть ли смысл носить медицинские маски здоровым людям?

Все больше россиян выходят на улицу в медицинских масках и перчатках, полагая, что этот комплект полностью защитит их от поражения вирусом. Но что думает об этом ВОЗ? Так ли безобидна эта продукция? Ответ будет получен ниже.

Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что ношение медицинских изделий здоровыми людьми может принести вред.

Так, Тарик Язаревич, который является одним из представителей ВОЗ, заявил, что при не правильном использовании данных защитных средств есть огромный шанс заразиться коронавирусом. Также он добавил, что абсолютно здоровые люди должны отказаться от масок, чтобы постоянно не трогать лицо руками, если на них уже есть вирус, ведь большинство даже не знает, как правильно их фиксировать на лице.

Не пораженным вирусом людям требуется носить защитную маску только в том случае, если они ухаживают за заболевшими: к примеру, изделие является обязательным для медицинских работников или членов семьи, где есть больной.

В свою очередь, медицинская маска необходима тем, кто выявил у себя те или иные симптомы наличия 2019-nCoV, ведь это один из способов не распространять опасное заболевание среди населения.

Представитель организации в своей речи упомянул и тот фактор, что большая часть населения не уделяет должного внимания мытью рук (их необходимо мыть антибактериальным средством более 20 секунд), а ведь именно эта процедура гарантирует предотвращение заражения.

Делая вывод из данной информации, следует сказать, что от масок необходимо отказаться абсолютно здоровым россиянам еще и по той причине, что их не будет хватать медицинским работникам, для которых это защитное средство является обязательным.

The following two tabs change content below.