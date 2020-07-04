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Где найти безопасное место во время летней грозы?


 Владимир Корниецкий0
Гроза
Фото: a.d-cd.net

Летняя гроза может быть как и романтичным явлением, так и потенциально опасным для тех людей, которые во время непогоды оказались на улице. Попадание молнии в человека может привести к серьёзным травмам или к смерти, поэтому всем людям, оказавшимся на улице во время грозы, рекомендуется укрыться в безопасных местах до улучшения погодных условий.

Существует несколько безопасных и доступных вариантов для укрытия от непогоды. Для людей, которых гроза застала в городе, идеальный вариант — это здания. Любой торговый центр, жилой дом, кафе или ресторан — отличный вариант для защиты от опасной погоды. Строго не рекомендуется прятаться под деревьями.

Если гроза застала отдыхающих на природе — необходимо поскорее отыскать какой-то овраг или низменность, спрятаться за ними и присесть, прикрыв голову руками. Таким образом нужно пересидеть основную бурю, ни в коем случае не приближаясь к отдельно стоящим деревьям.

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Владельцам автомобилей, находящимся в пути во время начала бури, рекомендуется не покидать своё транспортное средство. Машина может с большой вероятностью защитить человека от удара молнией, однако стоит держаться подальше от массивных рекламных щитов и непрочных конструкций, которые во время урагана могут обвалиться и привалить транспортное средство, покалечив людей внутри.

В целом, любая непогода не страшна, если следовать правилам техники безопасности, сохранять спокойствие и рассудительность.

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