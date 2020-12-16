Глава Федерации мигрантов пояснил, почему россияне ленивее мигрантов

По мнению главы Федерации мигрантов Вадима Коженова, высказанного им в эфире радиостанции «Говорит Москва», на местах, где задействованы мигранты уже давно существуют одинаковые условия, а также сдельная оплата труда.

Коженов заявил, что если посмотреть на заработок мигрантов по итогам как минимум месячного трудового срока, то он окажется выше, чем у местных граждан, которые несколько ленивее мигрантов. Причем в последнее время процент ленивых заметно вырос, ведь они хотят ничего не делая, получать хорошие деньги.

Кроме этого, чиновник отметил, что именно ленивая часть россиян создает много шума, отправляя письма в Минтруд и делая звонки в различные прямые эфиры на радио и телевидении. По словам Коженова, примерное количество таких граждан составляет 5% от общего числа трудоспособного населения России. Однако, если взять этот показатель в численном эквиваленте, то выяснится, что это примерно миллион человек. По заверению чиновника, миллион человек может создать неправильное восприятие трудовых отношений, негативно сказываясь на общей картине в данной сфере.

Коженов отметил, что такая ситуация наблюдается не только на строительных объектах, но и в других производственных отраслях. Чиновник также сделал оговорку относительно того, что среди населения России есть достаточно много граждан, которые не лентяйничают и работают без лишних слов и скандалов, имея при этом хороший доход.

Хочется отметить, что ранее Минстроем был направлен запрос на упрощение въезда мигрантов на территорию Российской Федерации для работы на строительных объектах. В ведомстве заявили, что сейчас в большинстве регионов страны наблюдается нехватка рабочих.