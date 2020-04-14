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Главный гастроэнтеролог РФ рекомендует заменить гречку на другие каши


 Pavel Markovich0

Главный гастроэнтеролог страны призвал российское население не зацикливаться на гречневой крупе. Владимир Ивашкин посоветовал поменять вкусовые предпочтения и заняться приготовлением каш из других круп, в которых нет недостатка в магазинах и по доступному ценнику.

Гречка
Фото: legkovmeste.ru

Предложение В. Ивашкина последовало после того, как во всех торговых точках страны резко подскочила стоимость гречневой крупы. В начале весны российские граждане ажиотажно закупали «гречневую провизию», макаронные изделия и туалетную бумагу. Аналитики лишь к 18 марта отметили спад потребительского спроса на эти товары.

Как считает гастроэнтеролог, гречку вполне можно заменить другими крупами, не менее полезными. Он уверен, что любое крупяное изделие содержит большое количество витаминов, приведя в пример кукурузу, пшено или перловку. Секрет этих круп скрыт в отсутствии рафинированных углеводов, в наличии белков и медленно усваиваемых углеводных соединений.

Исходя из вышесказанного, Владимир Трофимович отмечает, что разнообразие пищи на столах россиян, включение любых каш в ежедневное меню будет способствовать здоровью. Он порекомендовал не игнорировать «старую добрую» овсянку и пшеничные блюда. Любые крупяные каши подойдут для категории пенсионеров, учащихся, малышей и взрослых.

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