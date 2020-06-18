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Госдума хочет запретить банкам предлагать кредиты по телефону


 Владимир Корниецкий0
Кредиты по телефону
Фото: mstrok.ru

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев рекомендует запретить банкам предлагать своим клиентам кредиты по телефону. Инициатор запрета считает, что гражданам сложно определить по телефону надежность и легальность кредитной организации, с которой звонят. Соответствующее обращение уже направлено Эльвире Набиуллиной, главе Центробанка РФ.

В частности, в письме высказана просьба рассмотреть вопрос ограничения работы банков и МФО в продвижении своих кредитов по телефону. Также руководству Центробанка предлагается рассмотреть возможное введение санкций за нарушение запрета.

Иван Сухарев уверен, что по телефону сложно определить кто и откуда звонит, тем более сложно это сделать среднестатистическому гражданину. В равной мере это может быть и представитель легального кредитного учреждения, и мошенники, которые, прикрываясь рекламой кредита, могут получать доступ к персональным данным людей, например, к номерам банковских счетов или карт. Также систематические звонки из банка по поводу возможного оформления кредита, подчеркивает депутат, доставляет ощутимый дискомфорт тем, кто не собирается брать деньги взаймы.

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Стоит напомнить, что единственно правильным способом общения по телефону в якобы операторами банков или МФО будет прекращение звонка. Если информация актуальна и интересна, можно перезвонить по официальному телефону звонившего банка и уточнить информацию. Таким способом вы обезопасите себя от мошеннических действий.

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