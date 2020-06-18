Госдума хочет запретить банкам предлагать кредиты по телефону

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев рекомендует запретить банкам предлагать своим клиентам кредиты по телефону. Инициатор запрета считает, что гражданам сложно определить по телефону надежность и легальность кредитной организации, с которой звонят. Соответствующее обращение уже направлено Эльвире Набиуллиной, главе Центробанка РФ.

В частности, в письме высказана просьба рассмотреть вопрос ограничения работы банков и МФО в продвижении своих кредитов по телефону. Также руководству Центробанка предлагается рассмотреть возможное введение санкций за нарушение запрета.

Иван Сухарев уверен, что по телефону сложно определить кто и откуда звонит, тем более сложно это сделать среднестатистическому гражданину. В равной мере это может быть и представитель легального кредитного учреждения, и мошенники, которые, прикрываясь рекламой кредита, могут получать доступ к персональным данным людей, например, к номерам банковских счетов или карт. Также систематические звонки из банка по поводу возможного оформления кредита, подчеркивает депутат, доставляет ощутимый дискомфорт тем, кто не собирается брать деньги взаймы.

Стоит напомнить, что единственно правильным способом общения по телефону в якобы операторами банков или МФО будет прекращение звонка. Если информация актуальна и интересна, можно перезвонить по официальному телефону звонившего банка и уточнить информацию. Таким способом вы обезопасите себя от мошеннических действий.