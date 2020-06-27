Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Госдума выступила с предложением сохранить доплаты безработным с детьми


 Владимир Корниецкий0
Госдума
Фото: www.prizyv.ru

Предложение увеличить и сделать постоянной доплату к пособию по безработице на каждого ребенка поступило от депутата Евгения Федорова. RT располагает копией письма, направленного на имя премьера М. Мишустина.

Обращение содержит напоминание законодателя о временных изменениях в условиях начисления пособия по безработице, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На их основании, одному из родителей, потерявшему работу с 1 марта 2020 года, на три последующих месяца назначается доплата в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

Федоров утверждает, что предпринятая мера способна в значительной мере оказать необходимую материальную помощь семьям с детьми, попавшим из-за пандемии в непростую ситуацию. В обращении говорится о рассмотрении возможности сохранения доплаты к пособию на постоянной основе и увеличению с 3 тыс. рублей до 5 тыс. на каждого ребенка.

Читайте также:  До конца года в Москве сохранится дешевая аренда квартир

Напомним, что до этого Национальным родительским комитетом было заявлено о компенсации не выплаченных алиментов по причине безработицы одного из родителей в период самоизоляции. Информация предоставлена агентством «Рамблер».

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. Почему россияне стали чаще получать отказ в микрозаймах?
  2. ЦБ сообщает о массовом выводе валюты из банков россиянами
  3. К лету в России цены на квартиры могут впасть на 15-20%
  4. Налоговая начала проверять квартиры пенсионеров.
  5. Россиянам удвоят зарплату на один день
  6. Когда ожидать рекордного взлета цены на нефть после худшего 2020 года в истории
  7. Что выбирает российский бизнес: наиболее популярные антикризисные решения
  8. Значительная часть россиян считает допустимым уход от налогов
  9. В Госдуме хотят сделать выплату 12 130 рублей для всех безработных
  10. Влияние ограничительных мер в России на рост безработицы

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments