Госдума выступила с предложением сохранить доплаты безработным с детьми

Предложение увеличить и сделать постоянной доплату к пособию по безработице на каждого ребенка поступило от депутата Евгения Федорова. RT располагает копией письма, направленного на имя премьера М. Мишустина.

Обращение содержит напоминание законодателя о временных изменениях в условиях начисления пособия по безработице, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На их основании, одному из родителей, потерявшему работу с 1 марта 2020 года, на три последующих месяца назначается доплата в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

Федоров утверждает, что предпринятая мера способна в значительной мере оказать необходимую материальную помощь семьям с детьми, попавшим из-за пандемии в непростую ситуацию. В обращении говорится о рассмотрении возможности сохранения доплаты к пособию на постоянной основе и увеличению с 3 тыс. рублей до 5 тыс. на каждого ребенка.

Напомним, что до этого Национальным родительским комитетом было заявлено о компенсации не выплаченных алиментов по причине безработицы одного из родителей в период самоизоляции. Информация предоставлена агентством «Рамблер».