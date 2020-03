Ипотека будет доступна гражданам РФ даже при пандемии

Банк России принял меры, которые поддержат финансовый сектор, экономику государства и граждан в условиях пандемии. К тому же утвержденные мероприятия направлены и на сохранение доступности ипотеки для населения. С полным перечнем мер можно ознакомиться на официальном сайте регулятора.

В документе говорится, что Банк России для оказания поддержки ипотечного кредитования уменьшил надбавки к коэффициентам риска по кредитным продуктам, финансирующим долевое участие в строительстве, а также по ипотечным кредитам, которые будут предоставлены клиентам с начала апреля 2020 года.

Это делается для поддержки будущих заемщиков, имеющих высокое соотношение между кредитными обязательствами и уровнем доходов. Теперь банковские учреждения получат возможность либерализовать кредитные условия для такой категории пользователей финансовых услуг.

Более того, меняется порядок применения надбавок по кредитным программам, которые имеют низкий первоначальный взнос. Так, надбавки к показателям риска для ипотечных кредитов будут уменьшаться по мере выплаты задолженности. Прогнозируется, что такие действия позволят семьям с детьми увеличить свои шансы на получение ипотеки.

Напомним, что в марте сообщалось о том, что банкиров Российской Федерации могут заставить при оформлении ипотечных кредитов учитывать величину первоначального взноса наравне с коэффициентом долговой нагрузки. Также отмечалось, что новые изменения могут негативно отразиться на доступности ипотечного кредитования для населения страны.

