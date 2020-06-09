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Исследование показало, что расходы россиян на ЖКХ снизились


 Владимир Корниецкий0
ЖКХ
Фото: https://s.vtambove.ru/localStorage/news/f9/5b/f3/07/f95bf307_resizedScaled_1020to573.jpg

Средняя выплата за жилищно-коммунальных услуги в мае у россиян снижается уже третий месяц подряд. Оплата за май уменьшилась на 2% по сравнению с апрелем, так высчитал банк «ФК Открытие» по просьбе РИА Новости.

Еще раньше кредитная организация поделилась с сервисом информацией, что средний чек за март на ЖКХ уменьшился на 4%, а за апрель — на 10%.

В мае, по данным аналитиков, средний расход за электроэнергию упал на 4%, а за квартплату — на 3%. Самая большая экономия у россиян вышла за оплату газа — траты снизились на 8%. Однако чек за  тепловодоснабжение остался прежним, но это тоже положительная динамика, так как цены на эту категорию ЖКХ выросли в прошлом месяце на 3%.

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Если рассматривать годовой расчёт по жилищно-коммунальным услугам, то снижение расходов граждан выглядит значительно. Сумма среднего чека упала на 13%. Больше всего уменьшилась трата на тепловодоснабжение — на 33%, а сумма платежа за квартплату снизилась на 15%. Тем не менее в среднем за газ россияне стали платить на 20% больше, стоимость электроэнергии увеличилась на 4%.

Сергеем Леоновым, членом социального комитета Совфеда, было выдвинуто предложение для правительства о заморозке тарифов на электроэнергию и газ в текущем году. Он обосновал это тем, что у многих россиян отсутствуют или упали доходы из — за коронавирусной пандемии.

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