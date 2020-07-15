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Исследование показало, что российские мужчины зарабатывают больше чем женщины

Заработная плата
Фото: onelove.su

Исходя из проведенных исследований, было выявлено, что мужчины Российской Федерации получают заработную плату на 30% больше, нежели женщины.

Максим Решетников, занимающий поста директора Минэкономразвития, на онлайн-трансляции по стабильному развитию ООН предоставил к всемирному вниманию данный обзор. В обзоре было отражено множество информации относительно экономических достижений Российской Федерации. Также были затронуты экологические и социальные отрасли по 17 различным направлениям.

«Что касаемо вопроса гендерного равенства, то для нашей страны ситуация является нормой. В прошлом году уровень безработицы для женщин был немного ниже, чем для мужчин. Как и в других странах мира, перед нами стоит конкретная задача относительно сокращения разрыва в уровне оплаты труда между женщинами и мужчинами», — заявил Решетников.

Исходя из статистических данных, в прошлом году отношение зарплаты мужчин и женщин составляло 72%. Решетников также заявил, что с 2017 года в стране реализована программа по стратегии действий в женских интересах, увеличения общего числа женщин, занимающих руководящие посты в сегменте среднего и малого предпринимательства, а также уменьшения случаев изнасилования женщин.

Заработная плата Исследование Максим Решетников Россия
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