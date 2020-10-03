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Из Москвы массово уезжают люди — заявил эксперт

Москва
Фото: i.mycdn.me

«Говорит Москва», ссылаясь на соответствующее исследование, сообщает, что в Москве происходит массовый отток людей. Исследование проводил Денис Соколов, член комитета Urban Land Institute.

Аналитик сказал, что тенденция обнаружилась еще три года назад, и уже в 2018 году столицу покинуло около 30 — 50 тыс. человек. Это очень удивляет, так как обычно в Москву наоборот стремились приехать новые жители. Каждый год в течение многих десятков лет в город приезжали 100 — 200 тыс. человек.

Соколов объяснил такую ситуацию развитием дистанционной работы, тем более что жизнь в столице сильно осложнилась в связи с пандемией коронавируса, из-за которого пострадал столичный рынок труда.

Эксперт считает, что все это существенно улучшит жизнь регионов. Если человек, работая удаленно на какую-либо российскую компанию, живет и тратит деньги в провинции, то это улучшает экономическую ситуацию именно в провинциальном городе. При этой интересной схеме города будут бороться за таланты. Таким образом, получается, что отток населения из Москвы помогает регионам.

Аналитик Исследование Москва Эксперт
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