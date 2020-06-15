К чему приведет увеличение МРОТ?

Если правительство убедят слова Владимира Жириновского и оно повысит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей, то Россия будет вынуждена опустить «железный занавес», чтобы сохранить высококлассных специалистов. Так заявил «Комсомольской правде» Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений.

Он предполагает, что если привести все зарплаты к единому стандарту, то исчезнет граница между заработком высоко— и низкоквалифицированного труда.

Ранее в Telegram Владимир Жириновский потребовал урегулировать уровень зарплат в РФ. Он уверен, что МРОТ должен быть не менее 30 тысяч рублей в месяц, средний — 70 тысяч, а максимальный не должен превышать полумиллиона рублей.

Экономист Александр Сафонов критично отнесся к концепции «зарплатного стандарта». Он подчеркнул, что российскому правительству будет тяжело повысить зарплаты населению в условиях рыночной экономики. Добиться этого можно при постепенном увеличении минимальной оплаты труда. Но Сафонов подчеркнул, если МРОТ резко увеличить до 30 тысяч рублей, то сотрется грань между заплатами кадров разной квалификации. Это приведет к тому, что все высококлассные специалисты уедут зарабатывать на зарубежные рынки, где работа будет оцениваться по уровню их профессионализма. Эксперт заявил, что властей вынудят повторить советское решение и опустить «железный занавес».