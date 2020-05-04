Изделия из натуральной кожи имеют преимущество перед своими искусственными аналогами в том, что прослужат гораздо дольше одного или двух сезонов, а при своевременном и грамотном уходе даже в течение десятилетий. Однако чтобы правильно ухаживать за вещами из кожи, важно знать ряд основных правил и нюансов.

Как известно, одежду из кожи или кожаные аксессуары нельзя стирать в стиральной машинке. Лучшим вариантом был и остается профессиональный уход в химчистке, где сотрудники имеют большой опыт чистки кожаных вещей и могут даже перекрасить изделие.

Однако и здесь есть подводные камни. Во многих химчистках вас попросят подписать бумагу, согласно которой организация снимает с себя ответственность за любые неудачные вмешательства. Поэтому лучше предварительно провести мониторинг, почитать отзывы, обратиться к знакомым и выбрать действительно профессионалов своего дела.

Правильное хранение кожаных изделий

Неправильное хранение также может стать причиной раннего износа изделия. Так если, например, захотите хранить свою куртку в шкафу в пластиковом или тканевом пакете, к сожалению, скорее всего, нанесете ей вред. Кожа гораздо лучше хранится в хорошо проветриваемом и защищенном от прямых солнечных лучей месте, чем в герметичной сумке.

Чтобы на коже не появились заломы или трещины, не храните вещи в сложенном виде. Лучший вариант — вешалка соответствующего размера.

То же самое относится и к сумочке. Если возможно, храните ее так, чтобы она стояла на полке и не подвергалась усадке. Для сохранения формы внутрь можно положить скомканную газету или хлопковую ткань.

Никогда не ставьте несколько сумок друг на друга и не пытайтесь упаковать их, например, в одну коробку.

Домашний уход за кожаной одеждой

Даже в домашних условиях вы можете обеспечить качественный уход за вашей кожаной одеждой и аксессуарами.

Обязательно регулярно проводите питательную и защитную обработку с помощью специальных продуктов, которые можно легко найти в любом крупном магазине.

Для очистки кожи продается также специальное мыло (седельное мыло), которое прекрасно справляется даже с сильными загрязнениями. Если под рукой нет мыла, просто протрите место загрязнения влажной тряпкой, высушите и обработайте.

Ни в коем случае не используйте кремы для обуви на одежде, уход за которой требует других составляющих (например, для защиты от грязи, в то время как куртка или сумка в основном нуждаются в защите от влаги), так как это может повредить изделие. Кроме того, не используйте обычное мыло, которое в свою очередь содержит химические вещества, опасные для натуральной кожи.

Уход за обувью из кожи

Кожаная обувь сильнее подвержена повреждениям, чем куртка или пальто, поэтому нуждается в более частом уходе.

Если попали в дождь и ботинки намокли, не сушите их на обогревателе или рядом с плитой. Обувь должна свободно высохнуть при комнатной температуре.

Прежде чем надеть новые кожаные туфли, необходимо их обработать, то есть пропитать составом, который будет препятствовать оседанию жира, грязи или влаги. Для этого понадобятся специальные кремы или спреи, которые нужно нанести как минимум в 3 слоя. Всегда ждите, пока высохнет первый слой и только потом наносите следующий. Если продукт больше не впитывается, значит, подготовка закончена.

Как можно скорее удаляйте любые загрязнения с помощью влажной ткани. Затем вытрите обувь насухо и нанесите средство, которое поддержит цвет и блеск кожи и восстановит защитный барьер. В любом случае не ждите, чтобы обувь испачкалась, а наносите крем каждые 10 дней.

Уход за изделиями из замши

Замшевые туфли отлично смотрятся, но, к сожалению, впитывают больше пыли и грязи, чем гладкая кожа. Поэтому такие изделия требует тщательной пропитки, по крайней мере, один раз в неделю. В случае небольших загрязнений можно воспользоваться резиновой щеткой или ластиком. Однако проводить чистку следует только после того, как изделие хорошо просохнет. Чтобы восстановить цвет, можно приобрести жидкое средство или цветную аэрозоль.