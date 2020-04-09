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Как встать на биржу труда онлайн и получать пособие по безработице?


 Pavel Markovich0Связи поста: > >

Стать на учет по безработице и получать пособие через портал онлайн госуслуг не является возможным.

Биржа труда

Зарегистрироваться онлайн на бирже труда можно на портале «Работа в России» по адресу:

https://trudvsem.ru/information/pages/unemployment_benefit

На сайте уже появилась специальная опция. В правой стороне красная кнопка с надписью «Оформить пособие по безработице». Вход на сайт осуществляется через портал госуслуг.

Подать заявление на портале онлайн можно из любого города России. Признание гражданина безработным и начисление пособия по безработице осуществляются центрами занятости населения непосредственно по месту жительства гражданина.

Минимальный размер пособия начисляется, если заявитель:

  • состоял за предшествующий увольнению год в трудовых отношениях менее 26 недель;
  • впервые ищет работу (ранее не работал);
  • прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Период начисления пособия – 6 месяцев.

Период начисления минимального – 3 месяца.

Для граждан предпенсионного возраста – 12 месяцев.

В связи с противодействием пандемии, Правительство имеет право в любой момент внести изменения в размеры пособий для отдельных категорий  граждан.

 

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