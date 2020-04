Как встать на биржу труда онлайн и получать пособие по безработице?

Стать на учет по безработице и получать пособие через портал онлайн госуслуг не является возможным.

Зарегистрироваться онлайн на бирже труда можно на портале «Работа в России» по адресу:

https://trudvsem.ru/information/pages/unemployment_benefit

На сайте уже появилась специальная опция. В правой стороне красная кнопка с надписью «Оформить пособие по безработице». Вход на сайт осуществляется через портал госуслуг.

Подать заявление на портале онлайн можно из любого города России. Признание гражданина безработным и начисление пособия по безработице осуществляются центрами занятости населения непосредственно по месту жительства гражданина.

Минимальный размер пособия начисляется, если заявитель:

Период начисления пособия – 6 месяцев.

Период начисления минимального – 3 месяца.

Для граждан предпенсионного возраста – 12 месяцев.

В связи с противодействием пандемии, Правительство имеет право в любой момент внести изменения в размеры пособий для отдельных категорий граждан.

