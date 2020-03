Как защитить своё здоровье в общественном транспорте

Жизнь в современном мегаполисе подразумевает частые поездки на общественном транспорте. На протяжении 1-3 часов в сутки, многие оказываются в душном и забитом незнакомыми людьми салоне автобуса либо вагоне метро. Как избежать заражения каким-либо вирусом в транспорте?

Медицинская маска — не панацея. Одноразовые маски не спасают от инфекций, если поблизости есть больные. Если маску носят сами разносчики инфекций, то они меньше распространяют вирус вокруг себя. К тому же многие люди используют медицинские маски неправильно, что может только ускорить заражение. Например, нельзя трогать маску руками или носить её более 2-3 часов, о чём многие забывают.

По возвращению домой нужно учитывать, что немало бактерий и вирусов располагается на одежде, особенно на обуви. Поэтому сначала нужно помыть руки, затем снять одежду, протереть обувь и вновь вымыть руки и лицо с мылом. А ещё лучше, жить рядом с работой и ходить на неё пешком, что полезно и выгодно.

