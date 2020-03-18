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Как защитить своё здоровье в общественном транспорте и помогает ли медицинская маска?


 Pavel Markovich0Связи поста: >

Жизнь в современном мегаполисе подразумевает частые поездки на общественном транспорте. На протяжении 1-3 часов в сутки, многие оказываются в душном и забитом незнакомыми людьми салоне автобуса либо вагоне метро. Как избежать заражения каким-либо вирусом в транспорте?

Как защитить своё здоровье в общественном транспорте

Правила безопасности

  1. Одеваться необходимо по погоде. Выбор одежды для выхода нужно подбирать индивидуально, учитывая погодные условия за окном. Не стоит полагаться только на данные метеорологов, нужно открыть окно и узнать, что творится на улице. Если одеться не по погоде, то можно вспотеть во время поездки, что увеличивает риск подхватить болезнь.
  2. Безопасная дистанция или задержка дыхания. К сожалению, многие так и ездят больными в общественном транспорте. Если нет возможности пройти в другой конец салона, то при кашле или чихании близстоящих людей нужно задерживать дыхание на 5-10 секунд, не вдыхая воздух с вирусом. Также желательно отвернуться от больного человека.
  3. Нельзя находиться в конце салона. По законам физики, все потоки воздуха внутри закрытого пространства движутся в заднюю часть. Рядом с дверями хоть и более чистый воздух, но из-за частых перепадов температуры возникает переохлаждение. Считается, что самое безопасное место в центре салона.
  4. Нужно меньше прикасаться к поверхностям. Наибольшее количество вирусов и бактерий находится на поручнях. Оплату проезда лучше производить бесконтактной картой или смартфоном, чтобы не касаться денег.
  5. Нельзя пить и есть в транспорте. Во-первых, в салоне много людей, которые могут выдыхать вирусы, они обязательно витают в воздухе и оседают на еде или кофе. Во-вторых, невозможно продезинфицировать руки в салоне транспорта, а есть грязными руками крайне опасно. К тому же нужно помнить, что есть в автобусе или метро просто неприлично.
  6. Предпочтение лучше отдать наземному транспорту. В подземном метро спёртый воздух с малым содержанием кислорода и очень высокая влажность. Это превосходные условия для размножения всяческих возбудителей болезни. В наземном транспорте воздух намного лучше, даже при открытии дверей салон слегка проветривается.
  7. Необходимо избегать слишком полный транспорт. Иногда лучше пропустить маршрутку, чем лезть в тесный салон с большим количеством неизвестных людей. В крайнем случае, можно выходить из дома чуть раньше, чтобы транспорт был не такой полный.

Спасёт ли медицинская маска?

Медицинская маска — не панацея. Одноразовые маски не спасают от инфекций, если поблизости есть больные. Если маску носят сами разносчики инфекций, то они меньше распространяют вирус вокруг себя. К тому же многие люди используют медицинские маски неправильно, что может только ускорить заражение. Например, нельзя трогать маску руками или носить её более 2-3 часов, о чём многие забывают.

Спасает ли маска

По возвращению домой нужно учитывать, что немало бактерий и вирусов располагается на одежде, особенно на обуви. Поэтому сначала нужно помыть руки, затем снять одежду, протереть обувь и вновь вымыть руки и лицо с мылом. А ещё лучше, жить рядом с работой и ходить на неё пешком, что полезно и выгодно.

 

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