Как защитить своё здоровье в общественном транспорте

Жизнь в современном мегаполисе подразумевает частые поездки на общественном транспорте. На протяжении 1-3 часов в сутки, многие оказываются в душном и забитом незнакомыми людьми салоне автобуса либо вагоне метро. Как избежать заражения каким-либо вирусом в транспорте?

Правила безопасности

Одеваться необходимо по погоде. Выбор одежды для выхода нужно подбирать индивидуально, учитывая погодные условия за окном. Не стоит полагаться только на данные метеорологов, нужно открыть окно и узнать, что творится на улице. Если одеться не по погоде, то можно вспотеть во время поездки, что увеличивает риск подхватить болезнь. Безопасная дистанция или задержка дыхания. К сожалению, многие так и ездят больными в общественном транспорте. Если нет возможности пройти в другой конец салона, то при кашле или чихании близстоящих людей нужно задерживать дыхание на 5-10 секунд, не вдыхая воздух с вирусом. Также желательно отвернуться от больного человека. Нельзя находиться в конце салона. По законам физики, все потоки воздуха внутри закрытого пространства движутся в заднюю часть. Рядом с дверями хоть и более чистый воздух, но из-за частых перепадов температуры возникает переохлаждение. Считается, что самое безопасное место в центре салона. Нужно меньше прикасаться к поверхностям. Наибольшее количество вирусов и бактерий находится на поручнях. Оплату проезда лучше производить бесконтактной картой или смартфоном, чтобы не касаться денег. Нельзя пить и есть в транспорте. Во-первых, в салоне много людей, которые могут выдыхать вирусы, они обязательно витают в воздухе и оседают на еде или кофе. Во-вторых, невозможно продезинфицировать руки в салоне транспорта, а есть грязными руками крайне опасно. К тому же нужно помнить, что есть в автобусе или метро просто неприлично. Предпочтение лучше отдать наземному транспорту. В подземном метро спёртый воздух с малым содержанием кислорода и очень высокая влажность. Это превосходные условия для размножения всяческих возбудителей болезни. В наземном транспорте воздух намного лучше, даже при открытии дверей салон слегка проветривается. Необходимо избегать слишком полный транспорт. Иногда лучше пропустить маршрутку, чем лезть в тесный салон с большим количеством неизвестных людей. В крайнем случае, можно выходить из дома чуть раньше, чтобы транспорт был не такой полный.

Спасёт ли медицинская маска?

Медицинская маска — не панацея. Одноразовые маски не спасают от инфекций, если поблизости есть больные. Если маску носят сами разносчики инфекций, то они меньше распространяют вирус вокруг себя. К тому же многие люди используют медицинские маски неправильно, что может только ускорить заражение. Например, нельзя трогать маску руками или носить её более 2-3 часов, о чём многие забывают.

По возвращению домой нужно учитывать, что немало бактерий и вирусов располагается на одежде, особенно на обуви. Поэтому сначала нужно помыть руки, затем снять одежду, протереть обувь и вновь вымыть руки и лицо с мылом. А ещё лучше, жить рядом с работой и ходить на неё пешком, что полезно и выгодно.