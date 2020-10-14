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Какая денежная сумма в месяц сделала бы россиян счастливыми?

Счастья

СК «Росгосстрах Жизнь» и Банк «Открытие» провели совместное исследование, в результате которого был выявлен денежный эквивалент счастья для россиян. Итоги опубликовало РИА «Новости». Оказалось, россиянам достаточно иметь в месяц от 100-150 тыс. руб, чтобы ощущать себя реально счастливыми людьми.

Согласно проведенному исследованию, именно хорошая работа с приличной оплатой дает половине респондентов чувство уверенности и счастья. На этот критерий указывали жители Сибири (57%) и Урала (56%). Более четверти опрошенных (26%) призналось, что будут счастливы, когда у них будет очень много денег. Чаще всего так отвечали на поставленный вопрос жители Приволжского округа и Северо-Кавказского региона (31%).

Десятикратное (и более) увеличение зарплаты поможет 43% россиян стать счастливее. Среди опрошенных были и те, кто не отказался бы от миллиона долларов для счастья (8%).

На сегодняшний день лишь 4% россиян довольны своим заработком. Они проживают в Московском и Северо-Западном (6%) регионах. На Севером Кавказе доля людей, которым достаточно заработанных денег, самая низкая по стране — 1%.

Многие россияне заработную плату в 60 тыс. руб. в месяц считают неплохой, но для полного счастья она должна быть не менее 100-150 тыс. руб. Если говорить о москвичах, то им для счастья нужно больше, а именно от 150-300 тыс. руб. месячного дохода.

Данное исследование было проведено 9-12 октября 2020 г. методом репрезентативной выборки. Было опрошено 1000 россиян возрастной категории от 18 до 65 лет., которые постоянно проживают в городах с населением от 100 тыс. человек.

Зарплата Исследование Россияне Счастья
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