Далеко не всех российских пенсионеров ждет повышение пенсии с наступлением нового 2021 года, а только лишь определенную категорию. В первую очередь повышение пенсии коснется тех людей пожилого возраста, на попечении которых находятся несовершеннолетние граждане — студенты-очники и школьники.

Повысится страховая пенсия по инвалидности и старости. Размер выплат на нетрудоспособных членов семьи в 2020 году составил 2843.13 руб., об этом сообщает ФАН. Ежегодно данная выплата индексируется. Если родители (опекуны) являются пенсионерами, то им обоим будет повышена пенсия за одного и того же ребенка.

Состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ, на которой Владимир Путин обещал гражданам страны повысить пенсию. Глава государства заявил, что при бюджетной обеспеченности индексация пенсий составит 6.3%.

Президент также заострил внимание на том, что из-за пандемии коронавируса сложилась непростая ситуации в экономике. Но власти продолжают работать над тем, чтобы найти возможности для улучшения финансового обеспечения старшего поколения. В число первостепенных задач на ближайшее будущее входит индексация пенсий не только работающим гражданам.

Немногим ранее агентство NEWS.ru проинформировало о том, что «Единой Россией» были направлены предложения правительству, на поэтапное возобновление индексации пенсий тем пенсионерам, которые продолжают трудиться. Об этом напомнил Андрей Исаев, замглавы партийной фракции, когда комментировал выступление на большой пресс-конференции президента по части пенсий.