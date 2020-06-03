Какова судьба пособия для домохозяек?

На сегодняшний день статус домохозяйки в стране не чествуется. Многие россияне считают их тунеядцами. Так ли это на самом деле?

Представитель ЛДПР Нилов отметил, что содержание дома и создание теплого домашнего очага лежит на хрупких женских плечах. Несмотря на равноправие полов, мужчины остаются добытчиками, а женщины – хранителями любви и тепла, источником заботы. Притом труд домохозяек в последнее время совсем не ценится.

Нилов предложил властям ввести в России новое пособие, предназначенное исключительно для домохозяек. Политик предлагает выплачивать домохозяйкам пособие в размере 12300 руб. Получать такую поддержку смогут не все желающие, а лишь те, чей семейный доход не превышает 2-кратного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Более того, выплата будет полагаться только одному человеку, а не на каждого члена семьи.

Госдума отклонила данную инициативу, отметив, что в концепции не прописан источник финансирования и имеется ряд недоработок. На государственный бюджет приходится немало расходов, очередную расходную графу в столь острый период он потянуть не сможет.