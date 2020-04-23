Карантин для большой семьи: что делать, чтобы не сойти с ума

Молодые семьи, имеющие несколько детей, либо живущие с родителями, вынуждены проводить карантин дома всей семьей, дабы не заразиться коронавирусом. В условиях, когда нельзя выйти прогуляться, вывести ребятишек на детскую площадку, отправить бабушку с потомством в парк, жизнь становится невыносимой.

В семье постоянно возникают конфликты со старшим поколением, детям становится скучно – они не знают, как расходовать свою энергию, а вторая половинка при этом вызывает раздражение.

Как пережить карантин большой семье во время пандемии коронавируса

1. Разработать для каждого домочадца режим дня. Совсем необязательно просыпаться и ложиться спать всем одновременно, дабы не занимать ванную и кухню. К примеру, старшее поколение привыкло вставать ранним утром, а дети любят поспать, то эту разницу во времени стоит заложить в режим дня. Пока малыши будут отсыпаться, можно успеть приготовить завтрак в спокойной обстановке, принять душ.

2. Включить в расписание на каждый день занятия для детей, даже если они не являются школьниками: чтение, творческие задания, математику. Множество уроков для ребятишек разного возраста можно запросто отыскать в интернете. Стоит также запастись соответствующей литературой, всевозможными раскрасками, наборами для творчества. Это поможет каждый день занимать сорванцов чем-то интересным.

3. Выписать газеты, журналы для старшего поколения и для себя. Бабушки и дедушки обожают заниматься чтением газет, поэтому это станет лучшим развлечением. Можно просто покупать каждый день свежие издания, если есть вблизи дома работающий ларек или магазин с печатной продукцией. Так они будут меньше мешать своими рекомендациями по ведению хозяйства и воспитанию детей.

4. Для чрезмерно активных детишек дошкольного возраста желательно запастись предметами спортивного назначения. Если размеры квартиры позволяют, не помешает приобрети небольшой батут, горку, качели для дома или шведскую стенку с навесным оборудованием. Совсем маленьким можно купить надувной игровой комплекс, который будет выполнять и роль батута. Единственная проблема – найти средства и место для всего этого.

5. Предоставить каждому домочадцу личное пространство. Если кто-то закрылся в комнате и чем-то занимается, к примеру, смотрит телевизор, играет на планшете, то беспокоить в такие моменты нежелательно. Пусть человек побудет в одиночестве столько времени, сколько ему хочется, так как в большой семье пережить карантин непросто.

6. Если возникают спорные ситуации, то стоит их сглаживать любыми способами, дабы они не перерастали в конфликт, иначе можно сойти с ума.

Длиться вечно карантин из-за пандемии коронавируса не будет, нужно просто подождать, когда это все закончится.