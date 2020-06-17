Когда ожидать рекордного взлета цены на нефть после худшего 2020 года в истории

По прогнозу МЭА (Международное энергетическое агентство) в этом году спрос на нефть будет самым низким за всю историю.

Если сравнивать показатели спроса на нефть во втором квартале прошлого и нынешнего года, то ежедневный спрос на нефть во II квартале 2020 г. на 12.8 млн. баррелей ниже. По мнению экспертов МЭА 2020 — это самый худший год для энергетического рынка, поскольку показатель падения составит 8.1% в день.

Рекордный спрос на нефть ожидается уже в 2021 году, когда ежедневный прирост будет фиксироваться на отметке 5-7 млн. баррелей.

«Если сохранить текущие производственные тенденции, то это поможет стабилизировать рынок к концу года», — сказали в МЭА. Многие специалисты уверены, что полностью восстановить спрос на нефть удастся только к началу 2022 года.

Британская нефтегазовая компания ВР выдала следующий прогноз: стоимость нефти Brent в ближайшие десятилетия будет $55 за баррель. Дешевая нефть скажется на российском бюджете. По итогам 2020 года казна не досчитается до 2 трлн руб.